Блогер рассказал об интиме с несовершеннолетней звездой сериала и горько поплатился

Блогер из США Хантер Эхо рассказал, что встречался с актрисой Милли Бобби Браун, известной по сериалу "Очень странные дела". Молодые люди некоторое время сожительствовали. На тот момент Хантеру было 20, а Милли только исполнилось 16 лет.
По словам Эхо, он и его возлюбленная занимались сексом. Блогер подчеркнул, что интим происходил по взаимному согласию. Подробностями молодой мужчина делился в прямом эфире в личном инстаграм-аккаунте.
В Сети откровения Хантера Эхо вызвали резонанс. Имя Милли Бобби Браун в связи с этим оказалось в топе "Твиттера". На блогера обрушилась лавина негатива. Мужчину осудили за связь с подростком. Затравленный Эхо был вынужден удалить свой аккаунт в "Инстаграм". Он горько поплатился, обнародовав детали личной жизни. Американцы уверены, что Хантер Эхо должен стать нерукопожатным.
Между тем у общественности появились вопросы к родителям Милли. Маму и папу знаменитости назвали безответственными. По мнению интернет-пользователей, родственники должны были оградить подростка от общения со взрослым парнем.
В минувшем, 2020 году, Милли Бобби Браун пожаловалась на травлю в СМИ. Актриса отметила, что ее сексуализируют, несмотря на юный возраст. Актриса даже сделала подборку заголовков новостей, в которых обсуждали ее личную жизнь и критиковали за желание казаться взрослее.
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