Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей недели

"Чуть не рухнула": резко сдавшая Пугачева не смогла выйти из машины самостоятельно
Горячо: попавший в шоу-бизнес девственником Даня Милохин признался в любви по принуждению
Токсическое повреждение мозга и депрессия: обнародованы детали состояния тяжелобольной экс-супруги Аршавина
73-летняя Ротару шокировала постаревшим лицом
партнеры
Среда
14 июля
Лента новостей
12:02
Оголившаяся 53-летняя Смехова показала неидеальную фигуру
11:51
"Счастлива быть одинокой": в отношениях Шейк и Уэста наметился серьезный разлад
11:50
Около Петропавловска загорелся мусорный полигон
11:50
Аналитик Петров: Зеленский постепенно "сливает" Украину
11:43
Меньше 24 тысяч человек заболели ковидом в России за сутки
11:40
К зеркалу ее не подпускают: появились свежие данные о состоянии тяжелобольной Анастасии Заворотнюк
11:14
Знаменитая актриса рассказала о связи с покойным экс-супругом Пугачевой
11:03
Пассажир рейса Эвенск – Магадан устроил дебош во время полета
10:58
Появление Кикабидзе в "Сватах" вызвало гнев россиян
10:42
"Отказалась от своей доли": новый поворот в скандале из-за наследства Грачевского
10:37
Под присмотром врачей: Боярского срочно увезли в больницу
10:28
"Состояние крайне тяжелое": пребывающему в коме Мамонову диагностировали сепсис
10:16
На Урале от отравления неизвестным веществом умерли сотрудники детсада
10:04
"Я старалась для него": известная певица раскрыла отношения с расчетливым Манукяном
09:58
В Подмосковье уголовник избил женщину кусачками
09:58
Путин: на Украине миллионы людей хотят восстановления отношений с Россией
09:24
Топалов шокировал признанием о пополнении в семье
09:19
Близкий мужчина перед смертью раскрыл главный секрет Пугачевой
08:45
Двух жителей Подмосковья задержали за кражу мороженого
08:44
"Родственники знают больше": помощница раскатала обидчика тяжелобольной МакSим
08:39
Цены на бензин в России побили исторический рекорд
08:17
В Подмосковье при столкновении крана-манипулятора и грузовика погиб человек
06:03
"Мертвая жизнь": Тяжкое горе припавшей к бутылке актрисы Шиманской
04:06
К чему снится парень
02:01
"Спровоцировала": Прокловой нанесли новый удар после разрушения памятников Табакову
00:02
"Разве можно так издеваться?": изменившаяся до неузнаваемости Ходченкова ошарашила народ
22:06
В подмосковной Балашихе загорелся склад
21:58
"Молимся, друзья": у находящегося в коме Мамонова начался сепсис
21:54
Умер бывший муж Пугачевой – подробности
21:28
Джиган подверг малолетнего сына серьезной опасности
21:23
Вопрос о транзите газа через Украину после 2024 года будет решать только Москва
20:53
Клиническая смерть: Известная российская певица разбилась в ДТП
20:34
В аварии на Ямале пострадал велосипедист
20:17
"Хотела этого": юная Зудина мечтала разорвать отношения с престарелым Табаковым
20:08
"Срамота": на фоне слухов о разводе Ивлеева пошла по девочкам
19:47
Появились кадры с места "утопления" дочери Кончаловского
19:31
"Надо уважать себя": снявшуюся в одних трусах раздобревшую Каменских заклевали в Сети
19:14
Надо сменить псевдоним: названа причина тяжелой судьбы МакSим
19:12
Политолог ответил Зеленскому на критику статьи Путина: Говорит то, что хотят услышать хозяева
18:48
"Я была осторожна": Ольга Куриленко заговорила о домогательствах Вайнштейна
18:27
Модница Брухунова нарядила годовалого сына в королевский наряд
18:15
Министр внутренних дел Украины Аваков подал в отставку
18:05
Какое счастье: у звезды шоу "Холостяк" родился ребенок
17:47
Завершены съемки российского эротического триллера "Змееносец"
17:39
Плавающее в болоте "неживое" тело Толкалиной вызвало отвращение
17:30
"Кто-то пошел за четвертым": Седокову заподозрили в беременности
17:15
На тяжелобольной МакSим поставили крест: Лежит трупом
17:10
Политолог Сафонов: В Молдове Запад взял реванш после своих поражений в Белоруссии и Сирии
16:58
"Как же это тяжело": у звезды "Уральских пельменей" произошло большое несчастье
16:57
"Теперь понятно, почему Мирослава сохнет": Прилучный стравил Муцениеце и Карпович
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Ничтожество": Предавшему память о Фриске Шепелеву всыпали по первое число
Экс-министр культуры Белоруссии о "Славянском базаре": Лукашенко поручил убрать российских звезд
Постоянно теку: готовая к удовольствиям Кравец отказалась от трусиков
"Хотела этого": юная Зудина мечтала разорвать отношения с престарелым Табаковым
Умер бывший муж Пугачевой – подробности
Бузову втянули в историю с гнусной местью
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Сериалы
Появление Кикабидзе в "Сватах" вызвало гнев россиян

Появление Кикабидзе в "Сватах" вызвало гнев россиян

Высказывания Вахтанга Кикабидзе обижают жителей России.
прочитано 516 раз

В Грузии в самом разгаре съемки седьмого сезона сериала "Сваты". Актеры, играющие главные роли, с удовольствием делятся снимками с бэктстейджа в соцсетях. Благодаря фото, опубликованному актрисой Инной Королевой, стало известно, что к работе над ситкомом присоединился певец и актер Вахтанг Кикабидзе.

ПО ТЕМЕ

Официально: Кикабидзе снялся в 7 сезоне "Сватов"

Седьмому сезону быть: работа над сериалом "Сваты" возобновилась в Грузии

Сваты – 7 сезон (сериал)

82-летний Вахтанг Константинович появится в одном эпизоде. Подробности пока не разглашаются.

Некоторых поклонников сериала "Сваты" приглашение Вахтанга Кикабидзе вывело из себя. Артисту все еще не простили антироссийских высказываний. Знаменитость резко критиковала политику нашей страны и президента Владимира Путина. Кикабидзе заявлял, что с 2008 года не посещает Россию, хотя его постоянно приглашают выступить. Вахтанг Константинович готов приехать к нам только в том случае, если российские власти перестанут "играть в завоевателей". Певец уверен, что русские хотят восстановить Советский Союз. Кроме того, Кикабидзе открыто высказывается в поддержку киевских властей.

"Я очень люблю русский народ, но политика России не нравится", – прямо говорит советская знаменитость.

Как писали "Дни.ру", седьмой сезон сериала "Сваты" поклонники ждут с 2013 года. Судьба финальной части оказалась под угрозой из-за обострений отношений между Россией и Украиной. Работа над теленовеллой была заморожена.

В 2020-м съемки "Сватов" возобновились в Белоруссии. Киношники отсняли "зимние" эпизоды ленты и работу пришлось отложить больше чем на год из-за пандемии коронавирусной инфекции.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 14 июля 2021, 10:58 Источник: "Экспресс газета" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Завершены съемки российского эротического триллера "Змееносец"

комментарии

Ответить:

Надежда
Пожаловаться Ответить
УЕЗЖАЙТЕ В ЕВРОПУ И АМЕРИКУ, что Вас всех сюда к нам тянет. НЕНАВИЖУ ПРЕДАТЕЛЕЙ. НЕНАВИЖУ тех кто из под тешка все делает, ДВУЛИЧНЫЕ. СИДИТЕ КОРОЧЕ ДОМА У СЕБЯ и КИКАБИДЗЕ В ТОМ ЧИСЛЕ, не портите нам и без того плохой воздух
Надежда
Пожаловаться Ответить
Не ему решать что делают наши власти. Играют ли они в завоевателей или иную политику ведут. Не его дело. Сиди в Грузии или где там он живет. Я РАНЕ УВАЖАЛАЛА МИХАЙ ВОЛОНТИРА (ЦЫГАНА), теперь так же как к <цензура> к нему отношусь. он подался сам вполитику и "обосрал" РОССИЮ, которая его кормила и поила, давала работы в сериалах и фильмах. как ослеп - то МОЛДАВАШКИ ЕГ ОПОЧЕМУТО ДАЖЕ НЕПЫТАЛИСЬ ЛЕЧИТЬ ТАКОГО ЗАСЛУЖЕННОГО!!! ТАК И ПОМЕР ПОЧТИ СЛЕПОЙ. КЛАРА ЛУЧКО еще средства для него собирала. ЖИВИТЕ ГОСПОДА ТАМ ГДЕ ВЫ РОДИЛИСЬ И ТАМ ВИДАТЬ ПРИГОДИЛИСЬ!
ГостБезусловно, укикабидзе здесь делать нечего и тем более на нашем телефидении. Он НЕНАВИДИТ РОССИИЮ И его народ. Вот пусть там где его любят он и будет
Пожаловаться Ответить
Безусловно, укикабидзе здесь делать нечего и тем более на нашем телефидении. Он НЕНАВИДИТ РОССИИЮ И его народ. Вот пусть там где его любят он и будет
ГостБезусловно, укикабидзе здесь делать нечего и тем более на нашем телефидении. Он НЕНАВИДИТ РОССИИЮ И его народ. Вот пусть там где его любят он и будет
Пожаловаться Ответить
Безусловно, укикабидзе здесь делать нечего и тем более на нашем телефидении. Он НЕНАВИДИТ РОССИИЮ И его народ. Вот пусть там где его любят он и будет
ГостБезусловно, укикабидзе здесь делать нечего и тем более на нашем телефидении. Он НЕНАВИДИТ РОССИИЮ И его народ. Вот пусть там где его любят он и будет
Пожаловаться Ответить
Безусловно, укикабидзе здесь делать нечего и тем более на нашем телефидении. Он НЕНАВИДИТ РОССИИЮ И его народ. Вот пусть там где его любят он и будет
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Шагаю в новую жизнь": приобнявший бородатого красавца Киркоров заговорил о переменах

Артист недавно вступил в новую фазу жизни
Шоу-бизнес

"Хотела этого": юная Зудина мечтала разорвать отношения с престарелым Табаковым

Артистка хотела другого мужчину

Шоу-бизнес

Обнаружено неожиданное наследие Меньшова

Режиссер не закончил начатое
Шоу-бизнес

На тяжелобольной МакSим поставили крест: Лежит трупом

У певицы мало шансов

Гороскоп

Благоприятные даты для свадьбы в 2022 году
Лучшие дни 2022 года для начала диеты
Гороскоп на неделю с 12 по 18 июля 2021 года
Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+