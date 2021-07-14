Появление Кикабидзе в "Сватах" вызвало гнев россиян

Высказывания Вахтанга Кикабидзе обижают жителей России.

В Грузии в самом разгаре съемки седьмого сезона сериала "Сваты". Актеры, играющие главные роли, с удовольствием делятся снимками с бэктстейджа в соцсетях. Благодаря фото, опубликованному актрисой Инной Королевой, стало известно, что к работе над ситкомом присоединился певец и актер Вахтанг Кикабидзе.

82-летний Вахтанг Константинович появится в одном эпизоде. Подробности пока не разглашаются.

Некоторых поклонников сериала "Сваты" приглашение Вахтанга Кикабидзе вывело из себя. Артисту все еще не простили антироссийских высказываний. Знаменитость резко критиковала политику нашей страны и президента Владимира Путина. Кикабидзе заявлял, что с 2008 года не посещает Россию, хотя его постоянно приглашают выступить. Вахтанг Константинович готов приехать к нам только в том случае, если российские власти перестанут "играть в завоевателей". Певец уверен, что русские хотят восстановить Советский Союз. Кроме того, Кикабидзе открыто высказывается в поддержку киевских властей.

"Я очень люблю русский народ, но политика России не нравится", – прямо говорит советская знаменитость.

Как писали "Дни.ру", седьмой сезон сериала "Сваты" поклонники ждут с 2013 года. Судьба финальной части оказалась под угрозой из-за обострений отношений между Россией и Украиной. Работа над теленовеллой была заморожена.

В 2020-м съемки "Сватов" возобновились в Белоруссии. Киношники отсняли "зимние" эпизоды ленты и работу пришлось отложить больше чем на год из-за пандемии коронавирусной инфекции.