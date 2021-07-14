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Сериалы
"Без труселей не дает эффекта": худеющий Бурунов едко высмеял Харламова

"Без труселей не дает эффекта": худеющий Бурунов едко высмеял Харламова

Актер показал фирменное упражнение комика.
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В недавнем интервью актер Сергей Бурунов признался, что недоволен собственным внешним видом. Звезду сериала "Полицейский с Рублевки" беспокоит лишний вес. Актер уверен, что набирает килограммы из-за психологических проблем. По словам Бурунова, на самом деле он ест совсем немного.

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 Сергей Александрович Бурунов

Сергей Александрович Бурунов актер

 Гарик Харламов

Гарик Харламов актер, телеведущий

Судя по всему, Сергей серьезно взялся за себя. Актер занимается спортом даже не отдыхе. В личном микроблоге "полицейский с Рублевки" показал, как делает упражнения. Как оказалось, в арсенале у звезды обычная планка и "планка Харламова".

Сначала Бурунов показал, как делает классическое упражнение – опираясь на предплечья и пальцы ног он удерживал свое тело параллельно полу. Затем Сергей продемонстрировал "планку Харламова" – опрокинулся на спину, раскинул руки и ноги. Как уверил актер "Полицейского с Рублевки", методика юмориста Гарика Харламова действенная. "Она делается от десяти до 16 часов ежедневно", – высмеял Бурунов комика.

На пост Сергея Бурунова отреагировал юморист Гарик Харламов. Комик указал на ошибку актера. "Правильно говорить: "Палка Харламова"!" – написал Гарик в комментариях.

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Публикация от Сергей Бурунов (@sergeyburunovofficial)

"Надо уже вводить Скалка Харламова😂 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)"," Это упражнение называется "леж лежа"😂", "Вам нужно снятся вместе в какой-то крутой комедии!👌🏻", "👍🏻😂😂😂Харламов фигню не посоветует 😂👏🏻!!!", "Планка Харламова без труселей Харламова не дает всей силы эффекта самой инновационной технологии", – отмечали пользователи Сети.

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Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 14 июля 2021, 16:25 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Цветущая Безрукова, Бурунов, Мороз и Эрнст собрались на светской презентации

комментарии

Ответить:

Ирина Геннадьевна
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Люди добрые, Христом Богом молю Вас, помогите нам пожалуйста! На прошлой неделе я похоронила мужа, он последние полтора года был лежачим пocлe ДТП, жили только на его пенсию по инвалидности. Все деньги ушли на похороны. У меня двое деток маленьких и мне их просто нечем кормить. Уже несколько дней ничего не ели, детей не во что одеть и обуть. Квартиру снимаем и если не заплатим за месяц нас просто вышвырнут на улицу... Хозяину нет дела до моей беспомощности... Я обращаюсь к небезразличным, помогите, Бога ради, хотя бы на покушать детям. У меня есть карта Сбербанка 4276 5400 4778 3372, Ирина.
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