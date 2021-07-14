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Сериалы
Звезда сериала "Лиззи Магуайер" Хилари Дафф шокировала откровенными снимками домашних родов

Звезда сериала "Лиззи Магуайер" Хилари Дафф шокировала откровенными снимками домашних родов

Артистка опубликовала в Сети фото из личного архива.
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В минувшем марте звезда сериала "Лиззи Магуайер" вновь стала мамой. 33-летняя Хилари Дафф родила третьего ребенка. Девочку назвали Мэй.

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Актриса не скрывала, что ее малышка появилась вне больничных стен. Теперь Дафф поделилась подробностями домашних родов.

В ответственный момент рядом с Хилари были ее муж, мама и доула – нанятая помощница, оказывающая психологическую поддержку. Дафф не уточнила, приглашала ли она акушерку с медицинским образованием.

Как призналась актриса сериала "Лиззи Магуайер", из-за сильной боли ей хотелось лезть на стену. Доула старалась отвлечь и успокоить страдающую Хилари. В такие мгновения самым спокойным человеком в комнате был муж актрисы – Мэттью Кома. Мама знаменитости занималась закусками и пыталась не показывать волнения, но нервная улыбка ее выдавала.

Дафф призналась, что не справилась бы с воспитанием детей без помощи мамы и мужа. Родительство, считает Хилари, – очень тяжелая работа. "Это утомительное, волшебное и чудесное приключение", – резюмировала актриса.

В личном "Инстаграм" Хилари Дафф опубликовала серию снимков, созданных незадолго до появления малыша на свет. В кадре обнаженная ниже пояса актриса сидит на фитболе и корчится от боли.

Поклонники были шокированы откровенностью звезды сериала "Лиззи Магуайер". Фанаты отметили, что знаменитость и ее муж очень мужественные, раз решились на домашние роды.

Напомним, у Хилари Дафф есть девятилетний сын Лука Круз Комри от первого мужа – игрока НХЛ Майка Комри. Во втором браке с музыкантом Мэттью Кома у артистки появилась дочь Бэнкс Вайолет Бэйр. Девочка родилась в 2018-м.

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Фото: Mayer/ face to face/ www.globallookpress.com
Автор: 14 июля 2021, 15:24 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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