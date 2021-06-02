"Всего наилучшего": получивший миллионы за спецвыпуск "Друзей" Мэттью Перри расстался с возлюбленной

Звезда сериала "Друзья" вновь в поиске второй половинки.

51-летний Мэттью Перри расстался с 29-летней Молли Гурвиц. Информацию о разрыве актер сериала "Друзья" подтвердил журналистам лично.

В своем заявлении исполнитель роли Чендлера Бинга отметил, что у них "просто не получается" и они не первая пара, которая попала в подобную ситуацию. Мэттью Перри пожелал теперь уже бывшей избраннице "всего наилучшего".

Мэттью Перри начал встречаться с литературным агентом Молли Гурвиц в 2018 году. Тогда звезда "Друзей" называла зазнобу лучшей женщиной на Земле. Молли помогла Мэттью вернуться к нормальной жизни после очередного срыва. Напомним, Перри более 20 лет с переменным успехом борется с алкогольной и наркотической зависимостями.

Как писали "Дни.ру", на прошлой неделе состоялась премьера спецвыпуска "Друзья. Воссоединение". По слухам, благодаря проекту звездная шестерка ситкома неплохо заработала. Мэттью Перри и его коллеги получили "как минимум" два с половиной миллиона долларов каждый.

Появление Перри в спецэпизоде стало резонансным. Дело в том, что артист за годы в употреблении спиртного и запрещенных веществ сильно сдал. Более того, во время интервью Мэттью вел себя странно – опускал голову и говорил невнятно. Фанаты предположили, что знаменитость вернулась к вредным привычкам. Звезде сериала "Друзья" пришлось оправдываться перед поклонниками.