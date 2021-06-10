На седьмом небе: звезда "Великолепного века" в комбинации и с растрепанной шевелюрой сделала фото в постели

Актриса Мерьем Узерли не скрывает своего счастья.

Звезда сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли в январе стала мамой во второй раз. Артистка родила девочку и назвала ее Лили Кои.

Отца второго ребенка Узерли скрывает. Артистка считает, что внимание публики может сказаться на ее отношениях с избранником. В недавнем интервью Мерьем сообщила, что она и ее таинственный жених сумели выстроить гармоничный союз. Более того, мужчина принял ее дочь от прошлых отношений Лару как родную. Звезде "Великолепного века" нравится ее новая, размеренная, семейная жизнь.

Исполнительница роли Хюррем-султан в "Инстаграм" все чаще делится снимками наследниц. Свежим постом артистка показала, что находится на седьмом небе от счастья. Мерьем Узерли показала спящих в обнимку дочерей. Облаченная в комбинацию артистка предстала в кадре с растрепанными волосами. Судя по всему, фотографии знаменитость сделала ранним утром, прямо в постели.

Подписчики звезды "Великолепного века" от снимков пришли в восторг. Актриса и ее дочки получили сотни комплиментов. Отметим, что малышки знаменитости, хоть и рождены от разных отцов, очень схожи внешне.

Добавим, недавно турецкие СМИ выяснили доход Мерьем Узерли от аккаунта в "Инстаграм". В соцсети на знаменитость подписано около семи миллионов пользователей. Как оказалось, за одну рекламную интеграцию Хюррем-султан берет 25 тысяч евро, что по сегодняшнему курсу равно двум миллионам рублей.

До пандемии звезда сериала "Великолепный век" делала ставку на кафе в Берлине. Заведение кормило семью артистки. С появлением ковида бизнес Мерьем Узерли пришел в упадок. Актриса ринулась зарабатывать в микроблог.