"Ущербная женщина": Звезда "Титаника" Уинслет устроила грандиозный скандал из-за ретуши

Звезда культового фильма "Титаник" не боится выглядеть непривлекательной в кадре.

45-летняя Кейт Уинслет не стесняется изменений, которые произошли с ее телом и лицом с возрастом и после рождения двоих детей. Более того, голливудская дива согласилась акцентировать внимание на недостатках своей внешности в новом сериале "Мейр из Исттауна".

В свежем интервью Кейт Уинслет отметила, что ее новый персонаж Мейр Шиэн откровенно некрасивая женщина. Артистка не исключает, что ее внешность на экране шокирует зрителей.

"Моя героиня— ущербная женщина с неидеальным телом и лицом", – заметила Кейт. По словам актрисы, перевоплощаясь Мейр Шиэн она ощущала себя несчастной уродиной.

Кейт Уинслет также поведала, что на съемках сериала "Мейр из Исттауна" ей пришлось грандиозно поскандалить. Во-первых, артистку привел в бешенство постер ленты. По словам Кейт, на рекламном плакате было слишком много ретуши. "Я точно знаю количество "гусиных лапок" вокруг глаз, так что, пожалуйста, вертите их все обратно", – ругалась с создателями картины знаменитость. Во-вторых, режиссер Крэйг Зобел вырезал на монтаже кадры, на которых виден неидеальный живот Кейт. "Я тогда очень разозлилась и буквально кричала ему, чтобы он не смел этого делать", – поделилась артистка.

Уинслет отметила, что уже слишком стара, чтобы участвовать в постельных эпизодах. Между тем для сериала "Мейр из Исттауна" она сделала исключение и снялась обнаженной. Кейт призналась, что находиться голой перед камерой ей уже не так комфортно, как раньше.

Актриса много времени отдала персонажу Мейр Шиэн. Кейт Уинслет, заручившись поддержкой костюмеров, лично выбирала некрасивую одежду своей героине. Кроме того, артистка просила ставить свет на площадке так, чтобы все недостатки ее лица были видны. Все это было нужно для создания образа закаленной героини, терзаемой старыми ранами.