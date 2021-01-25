Секс с Уинслет – лучший подарок: звезда "Титаника" сделала известной актрисе интимный сюрприз

Звезда фильма "Титаник" Кейт Уинслет сделала необычный сюрприз коллеге по цеху Сирше Ронан. Последняя до сих пор находится под впечатлением.

Кейт Уинслет и Сирша Ронан вместе снимались в картине "Аммонит" режиссера Френсиса Ли. Актрисы играли женщин-ученых, которых связывали романтические отношения.

Во время съемок картины Ронан исполнилось 25 лет. День рождения Сирше пришлось праздновать на площадке. Уинслет решила поддержать коллегу, устроив ей сюрприз.

Кейт вручила Сирше празднично украшенную коробку, содержимое которой всех очень удивило. В ней была одежда звезды фильма "Титаник". Также Уинслет уговорила режиссера назначить на день рождения актрисы съемки постельной сцены.

"Это был лучший подарок, о котором я только могла мечтать", – сказала Ронан в свежем интервью.

По словам Сирши, в тот день она впервые в карьере работала в сексуальной сцене "настолько интенсивно и плотно". Артистка чувствовала себя очень комфортно с Кейт. Ронан отметила, что могла бы решиться с Уинслет на что угодно. Сирша Ронан добавила, что благодаря задумке звезды "Титаника" им разрешили немного выпить Просекко перед съемками.

Напомним, фильм "Аммонит" повествует о двух дамах-ученых. Действия картины развиваются в 1840 году. Палеонтолог Мэри Эннинг знакомится с молодой женщиной Шарлоттой, которая приехала на отдых на море. Между героинями возникают чувства. Фильм "Аммонит" основан на реальных событиях.