"Три ребенка от трех разных женщин": популярный актер Дергачев закрутил новый роман после развода

Звезда сериала "Триада" Борис Дергачев счастлив в новых отношениях.



Скоро на экраны выйдет второй сезон сериала "Триада". Одну из главных ролей в ленте исполнил 30-летний Борис Дергачев. Герой артиста, Толя, попадает в нестандартную ситуацию: от него беременеют сразу три девушки – жена, любовница и случайная дама из клуба.

Говоря о персонаже из "Триады", Дергачев отмечает, что сопереживает парню и оправдывает его поступки – без этого войти в роль у него не получится. Между тем сам Борис, как он считает, вряд ли попал бы в подобную ситуацию.

"На следующий день в газетах: "У Бориса Дергачева три ребенка от трех разных женщин!" Нет, конечно, такого не будет", - уверил артист.

Отметим, звезда сериала "Триада" не любит говорить о личной жизни. Между тем знаменитость не скрывает, что его первый брак рухнул.

Борис Дергачев женился в начале 2017 года на девушке, с которой встречался продолжительное время. Тогда артист и его избранница скромно расписались в ЗАГСе и отправились на медовый месяц на курорт. К сожалению, долго этот союз не продлился, в 2019-м стало известно, что Дергачев развелся. Детьми пара обзавестись не успела.

Сегодня, как признался артист, его сердце вновь несвободно. Избранницу Борис Дергачев скрывает. Актер сериала "Триада" отметил только, что его зазноба тоже из творческой среды и знакомы они довольно давно. Знаменитость в этих отношениях чувствует себя счастливой.