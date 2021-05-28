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28 мая
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Сериалы
Климова в белье наизнанку показала замысловатые позы в постели

Климова в белье наизнанку показала замысловатые позы в постели

Звезда отечественных теленовелл получила сотни комплиментов. Екатерина Климова похвасталась роскошными ножками.
прочитано 119 раз

43-летняя Екатерина Климова обладает точеной фигуркой. Как утверждает артистка, она никогда не истязала себя экстремальными диетами и изнуряющими тренировками. Навязчивого желания похудеть и довести тело до идеала у нее никогда не было.

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Екатерина Александровна Климова

Екатерина Александровна Климова актриса театра и кино

Звезда сериала "Молодежка" употребляет только здоровую пищу, но делает это для хорошего самочувствия в первую очередь. Ежедневно Екатерина занимается гимнастикой, также она обожает пилатес и плавание.

"Я считаю, что все должно присутствовать: и спорт, и диета, и какие-то другие процедуры, массаж, например", – отмечает Климова.

Накануне Екатерина похвасталась стройными ножками в личном микроблоге. Актриса опубликовала серию черно-белых снимков. В кадре облаченная в нижнее белье Климова принимает замысловатые позы в постели. Пост звезда кино и сериалов сопроводила цитатой из произведения Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Видимо, на фото артистка предстает в образе главной героини этого романа.

Подписчикам публикация Екатерины Климовой пришлась по душе. Также внимательные поклонники отметили, что артистка надела майку наизнанку.

"А так задумано с майкой😁!!!Одета наизнанку))))) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Боже какая вы красотка😍", "Майка наизнанку что-ли надета?😍", "Не знал что у вас есть тату)", "Больше. Если я не ошибаюсь, их пять", – отметили пользователи Сети.

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Фото: Anatoly Lomohov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 28 мая 2021, 11:52 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость757450
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Еще одна Боярская,которой начнут пичкать страницы СМИ.Как они надоели.Куда пошла,что поела и что одела.Да по фигу всем.
1

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