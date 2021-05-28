Климова в белье наизнанку показала замысловатые позы в постели

43-летняя Екатерина Климова обладает точеной фигуркой. Как утверждает артистка, она никогда не истязала себя экстремальными диетами и изнуряющими тренировками. Навязчивого желания похудеть и довести тело до идеала у нее никогда не было.
Звезда сериала "Молодежка" употребляет только здоровую пищу, но делает это для хорошего самочувствия в первую очередь. Ежедневно Екатерина занимается гимнастикой, также она обожает пилатес и плавание.
"Я считаю, что все должно присутствовать: и спорт, и диета, и какие-то другие процедуры, массаж, например", – отмечает Климова.
Накануне Екатерина похвасталась стройными ножками в личном микроблоге. Актриса опубликовала серию черно-белых снимков. В кадре облаченная в нижнее белье Климова принимает замысловатые позы в постели. Пост звезда кино и сериалов сопроводила цитатой из произведения Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Видимо, на фото артистка предстает в образе главной героини этого романа.
Подписчикам публикация Екатерины Климовой пришлась по душе. Также внимательные поклонники отметили, что артистка надела майку наизнанку.
"А так задумано с майкой😁!!!Одета наизнанку))))) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Боже какая вы красотка😍", "Майка наизнанку что-ли надета?😍", "Не знал что у вас есть тату)", "Больше. Если я не ошибаюсь, их пять", – отметили пользователи Сети.
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