"Я решился": стало известно о сенсационном возвращении Шварценеггера

73-летний Арнольд Шварценеггер вновь появится на экранах. Голливудский актер снимется в сериале Netflix.



Артист сыграет роль шпиона-пенсионера. По сюжету, герой Арнольда Шварценеггера узнает правду о своей дочке. Выясняется, что девушка пошла в родителя, начав трудиться в разведке. Герои фильма осознают, что абсолютно друг друга не знают.

Также известно, что Арнольд Шварценеггер будет и продюсером сериала, сообщает "Радио 1". Он отметил, что фанаты со всего мира давно просят его сыграть в сериале.

"Наконец, я решился", – высказался артист. Арнольд Шварценеггер также заявил, что тоже желал возвратиться в кино, и знаменитость очень ждет начала работы над сериалом.

Напомним, в прошлом году звезда серии фильмов о Терминаторе перенес операцию на сердце. Арнольд Шварценеггер в третий раз лег под нож хирурга по этому поводу. Пользователи Сети заметили, как проблемы со здоровьем повлияли на внешность артиста. Актер сильно постарел. Как писали "Дни.ру", в 2019 году ему поставили новый клапан легочной артерии. Год спустя артист обзавелся новым аортальным клапаном.

А летом минувшего года Арнольд Шварценеггер стал дедушкой. У его старшей наследницы Кэтрин на свет появился ребенок от актера Криса Пратта.

