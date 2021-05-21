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Сериалы
"Я решился": стало известно о сенсационном возвращении Шварценеггера

"Я решился": стало известно о сенсационном возвращении Шварценеггера

73-летний Арнольд Шварценеггер вновь появится на экранах. Голливудский актер снимется в сериале Netflix.

Продолжение: "Чувствовала ее на ноге": пчелы облепили парализованную от страха Джоли
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Артист сыграет роль шпиона-пенсионера. По сюжету, герой Арнольда Шварценеггера узнает правду о своей дочке. Выясняется, что девушка пошла в родителя, начав трудиться в разведке. Герои фильма осознают, что абсолютно друг друга не знают.

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Также известно, что Арнольд Шварценеггер будет и продюсером сериала, сообщает "Радио 1". Он отметил, что фанаты со всего мира давно просят его сыграть в сериале.

"Наконец, я решился", – высказался артист. Арнольд Шварценеггер также заявил, что тоже желал возвратиться в кино, и знаменитость очень ждет начала работы над сериалом.

Напомним, в прошлом году звезда серии фильмов о Терминаторе перенес операцию на сердце. Арнольд Шварценеггер в третий раз лег под нож хирурга по этому поводу. Пользователи Сети заметили, как проблемы со здоровьем повлияли на внешность артиста. Актер сильно постарел. Как писали "Дни.ру", в 2019 году ему поставили новый клапан легочной артерии. Год спустя артист обзавелся новым аортальным клапаном.

А летом минувшего года Арнольд Шварценеггер стал дедушкой. У его старшей наследницы Кэтрин на свет появился ребенок от актера Криса Пратта.

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Фото: Roberto Casimiro, via www.imago- / www.imago-images.de / www.globallookpress.com
Автор: 21 мая 2021, 00:04 Источник: "Радио 1" ✓ Надежный источник
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Стальной губернатор: 71-летний Арнольд Шварценеггер восхитил физической формой

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