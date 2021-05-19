У 41-летней актрисы "Молодежки" родился четвертый ребенок

Актриса сериала "Молодежка" подарила супругу и коллеге по цеху Александру Жигалкину третьего ребенка. 3 мая Светлана Антонова родила девочку. Имя малышки родители пока не раскрыли.
Спустя две недели после счастливого события Светлана Антонова вышла на связь с поклонниками в "Инстаграм". Актриса опубликовала фото, которое сделала во время прогулки с новорожденной. Антонова рассказала, что выписалась из перинатального центра и уже дома. Звезда сериала "Молодежка" поблагодарила всех тех, кто беспокоился о ней и ее малыше.
Светлана обещала позже рассказать подробнее о счастливом событии и ответить на вопросы подписчиков. "Дайте перевести дух", – сказала Антонова.
Напомним, для Светланы Антоновой и Александра Жигалкина это третий общий малыш. В 2012-м у пары появилась дочь Таисия, в 2016-м – сын Арсений. Также у актрисы есть 16-летняя наследница Мария от брака с актером Олегом Долиным – младшим братом кинокритика Антона Долина.
41-летняя Светлана Антонова четвертую беременность не скрывала. Незадолго до родов артистка признавалась, что утомлена и мечтает поскорее взять на руки новорожденного. Сколько времени продлится декретный отпуск звезды сериала "Молодежка" пока не известно.
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