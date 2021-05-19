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Сериалы
У 41-летней актрисы "Молодежки" родился четвертый ребенок

У 41-летней актрисы "Молодежки" родился четвертый ребенок

Актриса Светлана Антонова вновь стала мамой. Звезда отечественного экрана и ее кроха уже выписались из роддома.
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Актриса сериала "Молодежка" подарила супругу и коллеге по цеху Александру Жигалкину третьего ребенка. 3 мая Светлана Антонова родила девочку. Имя малышки родители пока не раскрыли.

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Спустя две недели после счастливого события Светлана Антонова вышла на связь с поклонниками в "Инстаграм". Актриса опубликовала фото, которое сделала во время прогулки с новорожденной. Антонова рассказала, что выписалась из перинатального центра и уже дома. Звезда сериала "Молодежка" поблагодарила всех тех, кто беспокоился о ней и ее малыше.

Светлана обещала позже рассказать подробнее о счастливом событии и ответить на вопросы подписчиков. "Дайте перевести дух", – сказала Антонова.

Напомним, для Светланы Антоновой и Александра Жигалкина это третий общий малыш. В 2012-м у пары появилась дочь Таисия, в 2016-м – сын Арсений. Также у актрисы есть 16-летняя наследница Мария от брака с актером Олегом Долиным – младшим братом кинокритика Антона Долина.

41-летняя Светлана Антонова четвертую беременность не скрывала. Незадолго до родов артистка признавалась, что утомлена и мечтает поскорее взять на руки новорожденного. Сколько времени продлится декретный отпуск звезды сериала "Молодежка" пока не известно.

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Фото: Vladimir Myshkin / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 19 мая 2021, 15:56 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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