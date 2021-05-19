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Сериалы
42-летняя Дженнифер Лав Хьюитт ждет третьего ребенка

42-летняя Дженнифер Лав Хьюитт ждет третьего ребенка

Звезда сериала "Говорящая с призраками" сообщила о скором пополнении в семье. 42-летняя Дженнифер Лав Хьюитт ждет третьего ребенка.
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Актриса и ее 42-летний супруг и коллега по цеху Брайан Хэллисей давно мечтали о еще одном малыше. По словам Дженнифер Лав Хьюитт, она не ожидала, что окажется беременной в это безумное время пандемии.

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Общаясь с журналистами, актриса "Говорящей с призраками" отметила, что вместе с супругом растит двух замечательных детей, которые, как она уверена, будут образцовыми взрослыми. Дженнифер счастлива, что вновь сможет повторить этот опыт.

"Просто невероятный подарок в такое время", – сказала Лав Хьюитт.

Напомним, Дженнифер и Брайан стали мужем и женой 21 ноября 2013 года. Через пять дней после бракосочетания у пары появился первенец – дочка Отем. В июне 2015-го родился второй ребенок актеров – сын Аттикус.

Звезда сериала "Говорящая с призраками" поведала также, что у ее сына было какое-то предчувствие. Мальчик первый заговорил о будущем малыше Дженнифер.

Однажды во время семейного просмотра телевизора шестилетний Аттикус увидел рекламу тестов на беременность. Мальчик сказал матери купить экспресс-анализ на всякий случай. Дженнифер Лав Хьюитт, живот которой немного увеличился после сытного ужина, обиделась на наследника. Спустя время актриса все же купила тест. Он показал положительный результат. Как рассказала знаменитость, Отем и Аттикус целый год просили у нее братика или сестричку.

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Фото: ImagePressAgency /face to face/ www.globallookpress.com
Автор: 19 мая 2021, 14:04 Источник: People ✓ Надежный источник
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