Актриса сериала "Не родись красивой" спаслась от "болезни" знаменитостей

Сериал "Не родись красивой" вышел на экраны в 2006 году. История неказистой секретарши Кати Пушкаревой, влюбленной в начальника-красавца, тронула сердца миллионов россиян. Актриса Ольга Ломоносова и ее коллеги проснулись знаменитыми.
В свежем интервью актриса призналась, что ощутить себя большой звездой не успела. Ольга Ломоносова была слишком занята на съемках, думать о реакции публики времени не было. Занятость спасла артистку от "звездной болезни". "Сериал шел, мы работали", – поделилась Ольга.
Ломоносова считает, что авторы сериала "Не родись красивой" умудрились попасть в яблочко. Лента задела зрителя за живое.
В многосерийной картине Ольга Ломоносова сыграла Киру Воропаеву – расчетливую, холодную бизнес-леди. Какое-то время после выхода сериала артистке предлагали похожие роли. Со временем режиссеры стали видеть актрису в другом амплуа. По словам звезды, ей постоянно предлагали воплощать на экране брошенных мужьями жен.
Ломоносова не скрывает, что из-за необходимости зарабатывать деньги не очень придирчиво выбирает проекты для съемок. Иногда артистка участвует в лентах, которые не совсем в ее вкусе.
Сегодня Ольга Ломоносова продолжает сниматься в кино, играет в театре и растит троих детей. Совмещать работу и воспитание наследников актрисе помогают муж, режиссер Павел Сафронов, мама и старшая дочь Варвара.
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