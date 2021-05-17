Морщинистые колени выдали с потрохами звезду "Клона" Джованну Антонелли

Звезда сериала "Клон" не ретуширует фото для соцсетей. Джованна Антонелли не стесняется возраста.

Пластическая хирургия и косметология позволяют современным барышням выглядеть намного моложе своих лет. Знаменитости тратят огромные средства на уход за лицом и телом. Уколы "красоты" избавляют от морщин, силикон возвращает былые формы обвисшей груди. Между тем колени и кисти рук – это те части тела, которые показывают реальный возраст дамы.

46-летняя актриса из Бразилии Джованна Антонелли, известная в России благодаря роли в сериале "Клон", постоянно работает над собой. Знаменитость много времени проводит в спортивном зале с личным тренером, занимается фитнесом дома. Результат упорного труда – подтянутое, рельефное тело.

Исполнительница роли Жади любит хвастаться точеной фигуркой, поэтому частенько надевает дерзкие мини-юбки и коротенькие кофточки. Знаменитость не стесняется демонстрировать накачанные ноги и неидеальные колени, выдающие ее с потрохами. Джованна Антонелли даже не пытается скрыть недостатки с помощью фотошопа, именно за это ее и любят поклонники.

Отметим, что чрезмерной ретушью фото грешат многие российские знаменитости. Например, пару лет назад телеведущая Виктория Боня оказалась в центре внимания из-за пляжных фото из Дубая. Знаменитость так сильно увлеклась, доводя снимок до идеала в фотошопе, что "стерла" себе колени. Около недели назад звезда реалити-шоу "Дом-2" Ксения Бородина повторила ошибку Виктории Бони. На опубликованных в соцсетях кадрах ноги ведущей телестройки тоже "лишены" коленок из-за чрезмерной коррекции.