Попала как кур в ощип: жена Эргенча из "Великолепного века" оказалась втянута в серьезное преступление

У жены Султана Сулеймана Халита Эргенча большие проблемы. Актриса Бергюзар Корель вынуждена нанять адвокатов.

Супругу звезды сериала "Великолепный век" Халита Эргенча вызвали на допрос в прокуратуру. Актриса Бергюзар Корель проходит подозреваемой в деле об "унижении общественности, подстрекательстве к ненависти и враждебности".

Летом 2020 года в "Твиттере" некими людьми от имени артистки была создана учетная запись. Злоумышленники использовали личные данные супруги звезды "Великолепного века", ее фото. В аккаунте были сделаны публикации экстремистского толка, которые стали резонансными.

Тогда Бергюзар Корель от аккаунта открестилась. Она пожаловалась администрации соцсети, однако профиль не был закрыт. В августе того же года избранница Халита Эргенча сделала официальное заявление в личном "Инстаграм" – единственной соцсети, где она зарегистрирована. Бергюзар сообщила, что не имеет отношения к странице в "Твиттере", на этой платформе ее нет и не было. Актриса попросила поклонников не обращать внимания на акции, которые организуются от ее имени.

Прокуратура Стамбула завела уголовное дело. Теперь Корель таскают на допросы. Пока попавшая как кур в ощип Бергюзар дает показания в статусе подозреваемого.

Адвокат артистки уже выступил с заявлением. По словам защитника, супруга Халита Эргенча не является преступником, это ясно даже из предварительных результатов расследования. Злосчастный аккаунт в "Твиттер" вели третьи лица, которые воспользовались именем и снимками знаменитости, чтобы избежать ответственности.

Бергюзар Корель также подала жалобу в правоохранительные органы. Актриса сообщила о незаконном использовании ее персональных данных и снимков. Возможно, расследование этого заявления будет объединено со следствием из-за поддельной учетной записи.

Интересно, что фейковый аккаунт в "Твиттер", созданный от имени Корель, был переименован. Некоторое время он носил имя другой турецкой звезды – Озгю Намаль. В октябре 2020 года из-за многочисленных жалоб пользователей соцсеть заблокировала профиль.