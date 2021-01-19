Почему звезда "Великолепного века" Халит Эргенч боится повторить судьбу отца

Исполнитель роли султана Сулеймана до недавнего времени не был примерным семьянином. Звезда сериала "Великолепный век" Халит Эргенч пересмотрел свои взгляды на жизнь.

Артист никогда не скрывал, что всегда достаточно легкомысленно подходил к отношениям. Халит Эргенч часто менял возлюбленных. В этом вопросе, по словам звезды "Великолепного века", он был похож на отца.

В 2007 году актер впервые отправился в ЗАГС. Избранницей артиста стала девушка по имени Гизем Сойсалди. Этот брак звезды продлился всего полтора года. Причиной распада семьи стала неверность Халита Эргенча.

На съемочной площадке сериала "1001 ночь" у знаменитости завязались отношения с партнершей Бергюзар Корель. Эргенч эту связь особо не скрывал, поэтому информация об интрижке быстро долетела до Сойсалди.

Гизем была беременна, когда вскрылась измена Халита. Раздавленная горем женщина сделала аборт и подала на развод. Звезде сериала "Великолепный век" пришлось заплатить жене отступные – чуть менее 200 тысяч долларов.

В 2009 году Халит Эргенч и Бергюзар Корель поженились. У пары два сына – Али и Хан. С возрастом артист остепенился. Исполнитель роли султана Сулеймана осознал, что в прошлом поступал неверно. У Халита появился главный страх – повторить судьбу отца, который женился много раз, но счастья так и не обрел.

"До встречи с Бергюзар я был ветреным, но теперь стал полноценным человеком", – считает артист. Звезда сериала "Великолепный век" уверена, что со второй супругой его свела судьба.