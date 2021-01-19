Почему звезда "Великолепного века" Халит Эргенч боится повторить судьбу отца

Артист никогда не скрывал, что всегда достаточно легкомысленно подходил к отношениям. Халит Эргенч часто менял возлюбленных. В этом вопросе, по словам звезды "Великолепного века", он был похож на отца.
В 2007 году актер впервые отправился в ЗАГС. Избранницей артиста стала девушка по имени Гизем Сойсалди. Этот брак звезды продлился всего полтора года. Причиной распада семьи стала неверность Халита Эргенча.
На съемочной площадке сериала "1001 ночь" у знаменитости завязались отношения с партнершей Бергюзар Корель. Эргенч эту связь особо не скрывал, поэтому информация об интрижке быстро долетела до Сойсалди.
Гизем была беременна, когда вскрылась измена Халита. Раздавленная горем женщина сделала аборт и подала на развод. Звезде сериала "Великолепный век" пришлось заплатить жене отступные – чуть менее 200 тысяч долларов.
В 2009 году Халит Эргенч и Бергюзар Корель поженились. У пары два сына – Али и Хан. С возрастом артист остепенился. Исполнитель роли султана Сулеймана осознал, что в прошлом поступал неверно. У Халита появился главный страх – повторить судьбу отца, который женился много раз, но счастья так и не обрел.
"До встречи с Бергюзар я был ветреным, но теперь стал полноценным человеком", – считает артист. Звезда сериала "Великолепный век" уверена, что со второй супругой его свела судьба.
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