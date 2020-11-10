Звезды "Великолепного века" остались без работы после неожиданного провала

Сериал "Вавилон", главную роль в котором играет Халит Эргенч, закрыли. Многообещающий проект разочаровал поклонников.

Премьера турецкого сериала "Вавилон" состоялась в январе 2020 года. Главные роли в проекте играли звезды "Великолепного века" Халит Эргенч, Нур Феттахоглу и Озан Гювен. От первого сезона зрители остались в восторге. Эпизоды первой части стабильно показывали высокий рейтинг.

В сентябре стартовал второй сезон "Вавилона". Создатели ждали от свежих серий хороших цифр, но не дождались. Второй сезон провалился. Руководство телеканала Star TV решило завершить проект на 20 серии. Причина – низкие рейтинги. Финал картины состоится 20 ноября.

Звезда ленты, Халит Эргенч, уже прокомментировал закрытие "Вавилона". Артист отметил, что он и его коллеги, которые теперь остались без работы, играли от души.

"Практически весь состав "Великолепного века" перешел в этот проект. Не могу назвать причин закрытия. Думаю, в этом не наша вина", – туманно высказался актер.

Уже известно, что место "Вавилона" займет проект "Я так долго тебя ждал". Главные роли в картине играют Озджан Дениз и Ирем Хельваджиоглу.

Отметим, минувшим летом из каста сериала "Вавилон" исключили актера Озана Гювена. Карьера звезды "Великолепного века" оказалась под угрозой из-за обвинений в домашнем насилии. Сейчас идет расследование. На фоне скандала создатели "Вавилона" решили подстраховаться и избавились от Гювена. К сожалению, картине это не помогло.