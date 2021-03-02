"Не сможет вдыхать": Бочкаревой жестко напомнили о скандале с наркотиками

Звезда сериала "Счастливы вместе" подверглась критике. Известного блогера Лену Миро рассмешили рассуждения Натальи Бочкаревой.

Не так давно актриса стала гостьей популярного шоу, в котором порассуждала на тему пластики. Наталья Бочкарева заметила, что эстетическим операциям относится положительно, однако сама бы не стала увеличивать грудь с помощью имплантов.

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Звезда сериала «Счастливы вместе» отметила, что не хочет инородных вставок в тело. Кроме того, Бочкарева не исключает, что в будущем может родить еще.

В личном ЖЖ Лена Миро иронично напомнила, что Наталье Бочкаревой уже исполнилось 40. Дескать, о пополнении в семье думать немного поздновато.

Высмеяла светская обозревательница слова актрисы об изменении формы носа. По словам Бочкаревой, она с юных лет комплексовала из-за горбинки и даже планировала лечь под нож. Перед операцией звезда «Счастливы вместе» изучила всю доступную информацию о ринопластике. Так артистка узнала, что во время процедуры по исправлению носа используют напильник и есть риск «зацепить мозг».

Миро отметила, что нельзя «зацепить в носу то, чего там нет». По словам блогера, актриса боится, что не сможет «вдыхать в себя» после пластики. Этим, судя по всему, Лена намекнула на скандальный эпизод с наркотиками, который однажды произошел с Натальей.