Актер сериала "Счастливы вместе" высказался о перезапуске проекта

Актер Павел Савинков, игравший в ленте роль Толика, не исключает, что когда-нибудь проект будет возрожден. По его словам, спрос на ностальгию есть всегда. Особо остро это ощущается в России. Жители нашей страны, как заметила звезда сериала "Счастливы вместе", ценят прошлое больше, чем настоящее и склонны идеализировать прожитые события.
Савинков считает, что перезапуск ленты о жизни Гены Букина – плохая идея. В истории телевидения много примеров неудачных ребутов. Новые версии картин не воспринимаются зрителем, вызывают грусть и раздражение.
В пример Павел Савинков привел любимый многими сериал "Друзья". Лента, финальная серия которой вышла 16 лет назад, вновь вернется на экраны. Павел обожает американский ситком, однако с тревогой ждет продолжения. Он не хочет видеть любимых героев постаревшими.
Сериал "Счастливы вместе" выходил на экраны с 2006 по 2013 год. Ситком является российской адаптацией американской теленовеллы "Женаты… с детьми". Свет увидело шесть сезонов проекта. "Счастливы вместе" часто критиковали за вульгарный юмор. Общество "Без баб", сознанное персонажем картины Геной Букиным, а точнее его логотип, превратилось в мем. Он высмеивает феминизм и прославляет мужчин свободных от влияния представительниц прекрасного пола.
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