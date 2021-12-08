"Рожайте детей, которые тоже станут компостом": звезда "Интернов" брызнула ядом в российских мужчин

Российский актер Вадим Демчог, известный ролью доктора Купитмана в сериале "Интерны", считает, что большинство отечественных мужчин обречены.

В свежем интервью актер Вадим Демчог сообщил, что российские мужчины страдают "заученной беспомощностью". Сильный пол, по словам артиста, находится в постоянном ожидании спасения, отказываясь брать ответственность за свою жизнь. Люди живут в круговороте рутинны. Телевизор и банка пива – это все, что им нужно.

"Потом этот человечек в роли жертвы забирается на шею и… поехали. Никто уже давно в эти игры не играет. Все шито белыми нитками. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Я не шестидесятник у которых: "Если один человек в зале поймет что-то, уже есть смысл делать, творить наше искусство". По этим программам уже никто не работает. Шестидесятники остались в своем XX веке. На глубину еще нужно обрести право, потому что там такое давление, что о-го-го. Это нужно пойти через мясорубку тренажерного зала и понять, что между ушами у нас такой мощности инструмент, который еще нужно суметь оседлать", – отметил артист в ютуб-шоу " ЭМПАТИЯ МАНУЧИ".

По словам звезды "Интернов", если человеку не опостылела бессмысленная жизнь, в которой он как белка в колесе, и он не ищет помощи, то помогать ему не надо. Демчог считает, что перемены таким персонам не нужны. Кроме того, эти изменения невыгодны государству и обществу.

"Спасать Васю из Норильска нет смысла. Пусть становится компостом. Никто не заинтересован в его спасении, извините. Я брезгливо, цинично отбрыкиваюсь от этих: "Спасайте меня. У меня банка пива в одной руке, пачка чипсов в другой, я сижу перед телевизором". Оставайтесь компостом. Рожайте детей, которые тоже, в свою очередь, станут компостом для будущих поколений", – брызнул ядом Вадим Демчог.

Артист отметил также, что соцсеть "ТикТок" формирует новый тренд – поверхностность во всем. Вадим считает, что современный человек не умеет заводить глубокие отношения.