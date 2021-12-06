Реакция организма обколотой ядом Поверенновой обескуражила медика

49-летняя актриса Дарья Повереннова отреагировала на едкие выпады завистников. По словам знаменитости, некоторые пользователи Сети уверены, что ее миловидная внешность – результат работы пластического хирурга. Артистку такие заявления обижают.
В личном микроблоге знаменитость ответила недругам, которые пытаются уличить ее в обмане. Повереннова сообщила, что никогда не делала пластику. Дарья не исключает, что в будущем ей, возможно, придется прибегнуть к этому радикальному методу борьбы со старением, но на данном этапе операции ей не нужны.
"Мое лицо в 49 лет — это работа моя и косметолога", – заявила звезда кино и сериалов.
По словам Поверенновой, на ее коже есть недостатки, кроме того, она вынуждена постоянно бороться за четкий овал лица. Дарье нравятся малоинвазивные методы омоложения, например, рассасывающиеся нити и уколы гиалуроновой кислоты. Главное, по словам знаменитости, найти грамотного специалиста.
Ранее Повереннова пробовала инъекций ботокса, но отношения с этим препаратом у знаменитости не сложились. В первый раз артистку обкололи чудо-средством в возрасте 33 лет. Оказалось, что Дарья вообще не восприимчива к действующему веществу лекарства. "У меня резистенция к яду ботулотоксина", – поведала Повереннова. Ботокс в случае знаменитости не дает эффекта. Реакция организма артистки на уколы "красоты" тогда обескуражила медика.
Повереннова никогда не пробовала увеличивать губы. Она давно смирилась с их естественными объемом и формой. Большие щеки, говорит Дарья, у нее с самого детства. В юном возрасте она очень сильно из-за них комплексовала.
Звезда кино и сериалов напомнила, что отказ от курения, занятия спортом и контроль веса играют немаловажную роль. "Без серьезного личного труда ни косметолог, ни хирург чуда не совершат! А вот вы – можете!" – отметила Дарья.