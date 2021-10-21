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"Взвесила все за и против": 49-летняя Повереннова о желании вновь стать мамой

"Взвесила все за и против": 49-летняя Повереннова о желании вновь стать мамой

Актриса не любит говорить о личной жизни.
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49-летняя звезда сериала "Меч" Дарья Повереннова в феврале этого, 2021 года, стала женой миллионера Андрея Шаронова. Пара зарегистрировала брак после восьми лет романа.

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Светские сплетники ждали, что Повереннова, поддавшись нынешней моде, после свадьбы решится на еще одного ребенка. Разменявшие пятый десяток роженицы – не редкость в шоу-бизнесе. Между тем Дарья и Андрей не спешат оправдывать чьи-либо ожидания.

В свежем интервью актриса отметила, что вопрос рождения детей слишком интимный. Говорить об этом публично ей бы не хотелось. "На мой взгляд, если женщина хочет стать мамой, взвесила все за и против, то почему бы нет?" – туманно высказалась Дарья Повереннова.

У Дарьи есть 29-летняя дочь Полина. Наследницу актриса родила от коллеги по цеху Александра Жигалкина. Звезда стала мамой, еще будучи студенткой театрального вуза.

Дочь Поверенновой была бы рада появлению брата или сестренки. Девушка готова поддержать любое решение родительницы и придет на помощь если потребуется. Кроме того, Полина уверена, что Андрея Шаронов сможет многое дать малышу.

Отметим, у Шаронова есть двое детей от предыдущего брака. Первая жена бизнесмена скончалась от инсульта в 2012 году.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 21 октября 2021, 13:11 Источник: woman.ru ✓ Надежный источник
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