"Отрезала": осрамившую звезду "Кадетства" экс-невестку наказали

Вадим Андреев очень обижен на бывшую сноху.



Звезда сериала "Кадетство" Вадим Андреев рассказал о ситуации дома. Недавно в семье артиста разразился большой скандал. Бывшая невестка знаменитости, Анастасия Нефедова, в эфире популярного ток-шоу облила грязью актера и его единственного сына Андрея. Экс-мужа женщина обвинила в рукоприкладстве, а бывшего свекра назвала алкоголиком.

В свежем интервью Вадим Андреев сообщил, что семейный спор продолжился в суде. Анастасия просила защиты у Фемиды. Андрей, в свою очередь, пытался обелить доброе имя папы. Он подал встречный иск. Закон оказался на стороне Андреевых. Нефедову наказали, она получила штраф за клевету. Доказать судье правдивость своих обвинений женщина не смогла.

"Ну потрепали мое имя. Бог им судья", – отмечает актера сериала "Кадетство".

Сейчас, по словам Вадима Андреева, наступило некоторое подобие спокойствия. Сын артиста устроил личную жизнь. Единственное, что расстраивает актера – невозможность встретиться с внучкой. Нефедова не позволяет бывшему мужу и его семье видеться с ребенком. "Дама, поливавшая меня грязью, сделала свой выбор и отрезала все отношения", – сетует знаменитость.

Андреев не скрывает сильной обиды на бывшую невестку, ведь до скандала он никогда не отказывал ей в помощи. Между тем артист готов к конструктивному разговору с Анастасией ради внучки. Звезда "Кадетства" надеется, что в ближайшее время сможет наладить общение с экс-женой сына, которая на всю страну осрамила его, назвав алкоголиком.