Видел муки терзаемых бесами: звезда "Кадетства" уйдет доживать в монастырь

Актер Вадим Андреев – глубоко верующий человек.

Звезда сериала "Кадетство" Вадим Андреев в свежем интервью признался, что очень религиозен. Шесть лет актер служил алтарником в церкви и за это время поверил в чудеса. "Мой духовник во время литургии отчитывал бесноватых", – поделилась знаменитость.

В храм, где алтарничал артист, привозили одержимых со всей страны. Вадим Андреев наблюдал, как из несчастных изгоняют зло. Увиденное укрепило его веру. По словам актера, терзаемые бесами люди испытывают страшные муки во время обряда и даже говорят нечеловеческими голосами. "Что с ними творится – так не сыграть", – рассуждает Андреев.

В последнее время звезда сериала "Кадетство" в церковь ходит не очень часто. Два года назад духовник Андреева впал в немилость и руководство отобрало у него храм. С тех пор актер чувствует себя потерянным. Образцовым христианином Вадим Юрьевич себя не считает, однако очень старается жить по вере. Возможно, в будущем артист уйдет в монастырь.

"Есть мечта закончить жизнь в монастыре, но пока я еще далек от этого, я мирской", – улыбается Андреев.

Вера помогла Вадиму Андрееву увидеть промысел Божий во многом. Иногда, прокручивая в голове события прошлого, актер приходит к выводу, что то или иное случалось с ним не просто так.