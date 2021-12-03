Звезда возбудившего россиян сериала "Великая" станет слугой кровопийцы Николаса Кейджа

Звезда сериала "Великая" Николас Холт сыграет одну из главных ролей в фильме "Ренфилд". В ленте 31-летний артист сыграет главную роль – приспешника кровопийцы Дракулы по имени Ренфилд.
Партнером Николаса Холта по площадке в новом фильме станет Николас Кейдж. 67-летней голливудской звезде доверили сыграть вампира.
По задумке создателей фильм "Ренфилд" – это комедия. Действия картины будут разворачиваться в наши дни. Кресло режиссера займет Крис Маккей, снявший "Войну будущего" и "Лего Фильм: Бэтмен". Предположительная дата премьеры и состав актеров пока держатся в секрете.
Впервые персонаж по имени Ренфилд появился в романе Брэма Стокера 1897 года "Дракула". Это психически больной человек, который жаждет крови и мечтает обрести бессмертие. Персонаж кланяется в ноги Дракуле, в надежде получить вечную жизнь. Вампир и его слуга находятся в созависимых отношениях. Дракула кормит приспешника крысами, насекомыми и обещаниями бессмертия.
Отметим, сериал "Великая" после выхода на экраны в 2020 году наделал много шума в нашей стране, возбудив общественность. Сатирическую ленту обвинили в оскорблении российской истории. В проекте Николас Холт исполнил роль императора Петра III. В картине правителя изобразили самодуром и недоумком.
В середине ноября на экраны вышел второй сезон "Великой". Сериал совместного производства США и Великобритании на "Кинопоиске" на данный момент входит в тройку самых популярных.