Актер сериала "Склифосовский" серьезно пострадал в пьяной потасовке

Актер сериалов "Черная метка", "Лето волков", "Склифосовский" и "Угрюм-река" загремел в подмосковную больницу. У 39-летнего Петра Томашевского диагностировали сотрясение мозга.
По данным СМИ, травму головы Томашевский получил в пьяной драке. Артист был выпивши, когда ввязался в потасовку. В случившемся уже разбираются стражи порядка. Сейчас артист кино и сериалов восстанавливается.
Отметим, Петр Томашевский окончил ВТУ им. Щепкина, курс Юрия Соломина. Кинодебют артиста состоялся в 2002 году в картине Владимира Хотиненко "По ту сторону волков". На данный момент в творческой копилке Томашевского 35 проектов.
Как писали "Дни.ру", в сентябре звезда сериала "Полярный" Михаил Пореченков устроил потасовку в московском аэропорту. Артист подрался с попутчиком, утверждали очевидцы. Дескать, первым в ход кулаки пустил именно Пореченков. Драчунов пришлось разнимать случайным свидетелям. Между тем позднее организатор гастролей Михаила Пореченкова, Мария Славина, опровергла информацию о том, что звезда театра и кино распустила руки.