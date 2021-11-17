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Шоу-бизнес
"Родила двоих": Аверин сделал неожиданное признание после слухов о романе с Якуниной

"Родила двоих": Аверин сделал неожиданное признание после слухов о романе с Якуниной

Максим Аверин рассказал, что восхищается своей единственной горячо любимой женщиной.
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45-летнему российскому актеру Максиму Аверину часто приписывают романы с коллегами по цеху. В Сети до сих пор сватают ему Анну Якунину. Звезды сериала "Склифосовский" часто бывают вместе не только на съемочной площадке, но и после работы. Впрочем, все так и осталось лишь на уровне слухов, и Аверин официально остается завидным холостяком.

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В недавнем интервью Аверин неожиданно признался, что у него есть любимая женщина, и она всегда будет занимать практически все его сердце. Это его мать. Судя по словам актера, у него с возрастом сформировался культ матери.

Максим Аверин восторгается смелостью духа своей мамы и считает ее самым близким человеком. Дело в том, что актер мог не появиться на свет, однако несмотря на запреты медиков, мать будущего блестящего кинематографиста сделала это. Галина Аверина "с улыбкой родила" двух сыновей. После этого актер добавил, что считает себя действительно маминым сыном.

"Мы с ней связаны невидимыми нитями. Совершенно уникальная женщина", – заявил Аверин.

Актер добавил, что восхищение у него вызывает и то, что мать, несмотря на наличие всего одного легкого, курила как паровоз.

Напомним, мать Максима Аверина развелась с его отцом, когда юноше было 16 лет. Это стало тяжелым переживанием для подростка. Актер считает мать сильной и самостоятельной женщиной.

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Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 17 ноября 2021, 18:44 Источник: "Аргументы недели" ✓ Надежный источник
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Как менялся Максим Аверин

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