Очень страшно: фаворит "Ледникового периода" сообщил об опасном падении Волосожар

Федор Федотов рассказал о сложностях участия в шоу "Ледниковый период".

Обладательница олимпийского золота Татьяна Волосожар и звезда кино Федор Федотов – фавориты шоу "Ледниковый период". В свежем интервью актер фильма "Серебряные коньки" и сериала "Шерлок в России" признался, что высокие баллы и победы достаются им не просто так.

По словам Федора Федотова, лед – опасное место даже для профессионалов. Его ноги, например, изранены лезвиями коньков Татьяны. Кроме того, всегда есть риск получить травмы посерьезнее.

Однажды, во время поддержки Волосожар и Федотов полетели вниз. Артист уронил партнершу. Татьяна могла разбиться, но к счастью, актер не позволил этому произойти. Федор успел лечь на лед, поэтому фигуристка приземлилась на него. Во время прыжков, говорит артист, ему очень страшно, так как он уже не раз падал.

Федор Федотов отметил также, что хорошо держался на коньках еще до "Ледникового периода". В юности артист играл в хоккей. Между тем танцы на льду во многом отличаются от привычной игры с клюшкой и шайбой. "Здесь вообще другие коньки, другая техника", – отметил Федотов. Актеру приходится работать не меньше тех, кто пришел на шоу с нулевым уровнем подготовки. Федору надо переучиваться.