"Как ты смеешь, жидовская морда": стало известно об угрозах верующих режиссеру Найшуллеру

В 2017 году телеканал ТВ-3 презентовал необычный проект "Камора",
режиссером которой должен был выступить Илья Найшуллер. В центре сюжета ленты царская
династия Романовых. По задумке сценаристов, августейшие особы являются
вампирами.
Тогда идея авторов "Краморы" вывела православных активистов из себя. Дело в том, что члены семьи Николая II были причислены к лику святости и почитаются церковью как "царственные страстотерпцы".
После анонса сериала Илье Найшуллеру начали поступать угрозы. Как стало известно Би-би-си, на почту кинематографиста приходили страшные письма.
"Как ты смеешь, жидовская морда, посягать на великое", – оскорбляли режиссера неизвестные.
В беседе с журналистами Илья Найшуллер подтвердил эту информацию. Между тем киношник заметил, что он не придавал особого значения гневным сообщениям и угрозам.
До 2019 года о "Краморе" ничего не было известно. В итоге в сценарий внесли правки – сериал превратился в полнометражку, в которой Романовы обычные люди. Кровопийцами авторы сделали охранников и дворян. В кресле режиссера тоже произошли изменения – его занял актер Данила Козловский, ранее рассматривающийся на главную роль.
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