Венок и черная лента: В Сети обсуждают траурный портрет Волковой из "Ворониных"

Накануне звезда сериала "Воронины" Екатерина Волкова похвасталась, что уже сделала в "Инстаграм" пять тысяч постов. Актриса хотела даже отпраздновать это событие, но перегорела. По словам знаменитости, она не считает себя блогером. Артистка планирует контент, рассказывает о своей жизни, однако не пытается создать себе иллюзорный образ счастливой жены, матери и успешной бизнесвумен.
Пост звезда "Ворониных" сопроводила собственным портретом. Актриса запечатлела себя в салоне авто с венком из алых искусственных роз на голове.
Снимок перепугал подписчиков Волковой. Ремень безопасности, видневшийся в правом нижнем углу кадра, народ принял за траурную ленту.
"Нет, это не траурная лента. Я не умерла", – сообщила звезда "Ворониных" в следующем посте.
Актриса отметила, что ее фото в венке не осудил только ленивый. Актрису завалили просьбами удалить снимок. Перепуганные подписчики решили, что в аккаунте опубликовали некролог Екатерины. Волкова пришла к выводу, что всем не угодишь. Убирать фото знаменитость наотрез отказалась.
"Катя, уберите эту фотографию , как траур !!! Я открыла и у меня сердце сжалось!!(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Как будто траурная фотка", "Блин показалось, что ремень безопасности, это черная траурная лента", – рассуждают поклонники звезды "Ворониных".
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