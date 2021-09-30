"Это точно Маша из "Ворониных"?": малышка из популярного ситкома превратилась в красотку

Марию Ильюхину российские зрители знают благодаря ситкому "Воронины". В теленовелле юная актриса играла маленькую Машу.
19 ноября Мария Ильюхина отметит 18-летие. Звезда комедийного сериала превратилась в стройную красивую девушку, в которой с трудом угадываются черты прежней крохи.
В этом году актриса стала студенткой РАНХиГС. По словам Ильюхиной, подготовка к поступлению в вуз отняла у нее массу сил. Она окончила школу экстерном, с успехом сдала ЕГЭ. Кроме того, девушке пришлось пройти творческое вступительное испытание.
Перед началом учебного года Мария Ильюхина была в Абхазии. По словам актрисы, она отдыхала в роскошном отеле на берегу моря. На курорте красавица загорала, купалась, посещала экскурсии.
"Скажу честно, реальность превзошла все наши ожидания 😱😻 Это был фантастический отдых!" – говорит звезда "Ворониных".
Из поездки Мария Ильюхина привезла не только золотой загар и хорошее настроение, но и массу новых фото. В личном инстаграм-аккаунте девушки появились яркие кадры, на которых она позирует в купальнике на пляже. Подписчики отмечают, что Ильюхина с каждым годом становится все краше.
"Это точно Маша из "Ворониных"?" – удивляются поклонники ситкома.
У Марии есть своя страница в соцсети "ТикТок". За публикациями актрисы следит более миллиона человек. Ильюхина выкладывает забавные ролики и видео с весьма эротичными танцами.
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