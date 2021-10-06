"Психически в плохом состоянии": Белохвостикову назвали опасной для облитого кипятком крохи-внука

Актер сериалов "Анна-детективъ", "Лондонград. Знай наших" и "Под прикрытием" Александр Фарбер обвинил тещу, известную актрису Наталью Белохвостикову, в крахе своего брака. По словам 45-летнего актера, супруга Наталья бросила его под влиянием знаменитой матери. Дескать, Белохвостикова хочет, чтобы дочь была только с ней, выполняла работу прислуги и сиделки.
Супруга Фарбера тайком вынесла из дома документы их сына Максима, спрятала брачный договор и свидетельство о заключении брака. Наталья, считает Александр, задумал разводиться с ним уже давно.
Сейчас жена актера и маленький Максим живут у Наталии Николаевны. В доме Белохвостиковой полуторагодовалому ребенку находиться опасно, считает мужчина. Во-первых, в квартире советской звезды есть оружие, которое непонятно как хранится, царит беспорядок, а по полу разбросаны сильнодействующие лекарства. Во-вторых, Наталья Белохвостикова "психически в очень плохом состоянии".
Недавно, по словам Фарбера, его сына ошпарили кипятком. Мальчик получил серьезный ожог с волдырями. Александр хочет спасти своего ребенка. "Мама облила его, бабушка же ходить не может", – рассказал Александр.
Артист пытается наладить диалог с супругой и тещей. Женщины обсуждать что-либо с Фарбером отказываются. Александр готов на все, чтобы увидеть наследника.
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