"Знакомьтесь, мой малыш…": счастливый Прилучный показал грудничка

Звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный вновь заставил говорить о себе. 33-летний актер представил миру очаровательного грудничка. "Знакомьтесь, мой малыш…", – заявил Павел в "Инстаграм", под снимком, на котором со счастливой улыбкой держит кроху.
Фанаты Прилучного замерли в ожидании. Поклонник надеются, что скоро звезда сериала "Мажор" расставит все точки над i, а пока им только и остается, что строить догадки. По мнению ряда пользователей Сети, артист показал чужого ребенка. Дескать, карапуз снимается с Павлом в проекте "Любовницы". Также есть версия, что Прилучный обнародовал архивное фото дочери Мии.
"Сейчас мир вздрогнул 😂 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Так, что я пропустила?", "Интриган 😂.А малыш прелестный ❤️", "Партизаны с Мирославой)))?" – пишут в комментариях интернет-обитатели.
Напомним, летом 2020 года Павел Прилучный развелся с женой, актрисой Агатой Муцениеце. У пары двое детей – Тимофей и Мия. В будние дни о крохах заботится их мама, Павел забирает отпрысков на выходных.
После развода Павел Прилучный сошелся со звездой "Папиных дочек" Мирославой Карпович. Артист даже познакомил детей с избранницей. Между тем ходят слухи, что в последнее время отношения знаменитостей испортились.
Популярные темы форума
Как привлечь внимание серьезного мужчины?
Как скинуть 7 кг за две недели?
Звонок мужу
Ксения Собчак виновата в аварии?