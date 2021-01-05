У звезды сериала "Воронины" пропал муж: к делу причастна странная женщина

Звезда сериала "Воронины" Ирина Лачина столкнулась с серьезными трудностями после нового года. Артистка уже четвертый день разыскивает пропавшего мужа.

Многие люди с нетерпением ждали наступления 2021-го года. Трудности и невзгоды должны были остаться в прошедшем времени.

Актриса Ирина Лачина, как и все, надеялась на чудо, но новый год уже успел подкинуть ей новые испытания. По данным российской прессы, звезда сериала "Воронины" на протяжении четырех дней разыскивает своего мужа.

Дело в том, что актер Олег Будрин покинул квартиру в российской столице первого января , после начали происходить события, не поддающиеся рациональному объяснению. Удалось выяснить, что супруг артистки планировал поехать к своей сестре.

Позже произошло странное. Будрин вернулся домой, поскольку забыл взять с собой компьютер. Забрал технику, он отправился в том же направлении, однако до конечной точки актер не добрался. Попытки дозвониться до него были безуспешными, но один раз с Будриным все-таки удалось связаться. Артист дал понять, что снял номер в гостинице. Примечательно, что на фоне был слышен женский голос.

Сейчас обстоятельства случившегося выясняются. Известно, что Лачина написала заявление в правоохранительные органы, передает РЕН ТВ.