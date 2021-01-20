В России запретили популярные анимационные сериалы

Популярный аниме-сериал "Тетрадь смерти" теперь запрещен в России. Соответствующее решение вынес Колпинский районный суд Санкт-Петербурга.

18 декабря 2020 года прокуратура Санкт-Петербурга потребовала запретить ряд картин японской анимации. В Колпинский районный суд поступило пять исков против 49-ти лент. Отмечалось, что обозначенные аниме разрушительно влияют на детскую психику и представляют опасность.

20 января состоялось заседание, в ходе которого были изучены статьи по теме в "Википедии", отсмотрены указанные в исках мультфильмы, выслушаны мнения экспертов.

В итоге под запрет попали картины "Тетрадь смерти", "Инуяшики" и "Токийский гуль". В лентах обнаружили призывы к насилию, самоубийству, изображение нетрадиционных сексуальных отношений и много чего еще. Добавим, что сериал "Инуяшики" запрещен не весь – только третий эпизод.

Пока идет речь об удалении вышеуказанных картин с конкретных пиратских сайтов. Будет ли запрет распространен на весь сегмент рунета – покажет время. Все зависит от того, как растолкует решение суда Роскомнадзор.

Отметим, в ближайшем будущем планируются еще несколько заседаний. На очереди другие японские анимационные сериалы, а также композиция рэпера Алишера Моргенштерна "Я съел деда".