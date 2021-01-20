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Сериалы Звездные родители и исчезающий муж: что стало со звездой сериалов

Звездные родители и исчезающий муж: что стало со звездой сериалов "Леди Бомж" и "Леди Босс" Ириной Лачиной

Ирина Лачина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса получила широкую известность в начале нулевых, сыграв в сериалах "Леди Бомж" и "Леди Босс". С тех пор заметных ролей у 48-летней Ирины Лачиной было немного.

Ирина Лачина родилась в семье звезд советского экрана Светланы Тома и Олега Лачина. В 1993 году артистка окончила театральное училище имени Щукина. Еще до выпуска Лачина успела сняться в картине "Блуждающие звезды" Всеволода Шиловского.

Популярность Ирине принесла работа в телепроекте 2001 года "Леди Бомж". Партнерами артистки по картине были Борис Невзоров, Галина Польских, Михаил Жигалов и другие. В ленте знаменитость сыграла главную роль – девушку из состоятельной семьи Лизу Басаргину. Героиня Лачиной получает срок по сфабрикованному делу. Покинув колонию, персонаж мстит обидчикам.

Лента "Леди Бомж" очень полюбилась зрителям, получила хорошие рейтинги. Спустя время Ирина Лачина вновь перевоплотилась в Лизу Басаргину в сиквеле картины – "Леди Босс".

Одно из последних появление актрисы на экранах – роль Анны Золотаревой в сериале "Воронины". В ситкоме Ирина Лачина сыграла сестру Веры Ворониной – персонажа Екатерины Волковой.

В минувшем январе Ирина Лачина и ее супруг, актер Олег Будрин, попали на страницы прессы. В новогодние праздники Лачина была вынуждена обратиться в полицию. Муж Ирины исчез при странных обстоятельствах. К счастью, избранника звезды сериала "Леди Бомж" удалось найти. Будрин находился в гостинице, куда заселился, чтобы отдохнуть.

Отметим, что Олег Будрин не в первый раз становится участником неприятной истории. В 2018 году актера госпитализировали с травмами головы. Артист каким-то образом получил сотрясение и рану в собственной квартире.

Сегодня Ирина Лачина с удовольствием играет на сцене Оптимистического театра. Актриса задействована в спектакле "Отдам мужа в хорошие руки". К сожалению, пандемия коронавирусной инфекции мешает знаменитости и ее коллегам полноценно работать.

"В прошлом году "отдыхов" из-за карантина было так много, отмены съемок, спектаклей, невозможности жить нормальной жизнью", – жалуется Ирина Лачина.

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Автор:
20 января 2021, 15:33

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