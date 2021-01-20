Равносильно убийству: известная актриса бросила рожденных суррогатными матерями детей

Китайский продюсер Чжан Хенг заявил, что его экс-возлюбленная, актриса Чжэн Шуан, оставила его с двумя детьми в Соединенных Штатах и улетела в Китай. Мужчина больше года не может уехать из Америки. Хенг вынужден в одиночку справляться с годовалыми девочкой и мальчиком.
Продюсер обнародовал свидетельства о рождении малышей. По документам матерью крох является актриса Чжэн Шуан. Девочка появилась на свет в штате Невада 4 января 2020 года, а мальчик в Колорадо 19 декабря 2019-го.
Как оказалось, после разрыва с продюсером Чжэн Шуан связалась с суррогатными матерями, которые вынашивали ее малышей. Актриса вынуждала женщин сделать аборт на седьмом месяце беременности, что равносильно убийству младенцев.
Журналистам удалось раздобыть записи телефонных разговоров семей продюсера и актрисы. Родственники Шуан и Хенг вели переговоры до рождения малышей и после расставания влюбленных. Отец артистки предлагал бросить детей в американской клинике. В ответ родитель продюсера заявил, что это незаконно. Собеседники также рассматривали вариант с усыновлением.
История стала резонансной в Китае и за ее пределами. На фоне скандала Чжэн Шуан лишилась контракта с модным домом Prada.
Отметим, что Чжэн Шуан снимается на родине в сериалах. Артистку можно увидеть в картину "Легкая улыбка покоряет мир", "Любовь сквозь тысячелетие".
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