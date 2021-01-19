Не просто подруга и пресс-секретарь: Исаеву объявили суррогатной матерью сынишки Началовой

Новость о том, что от замороженной яйцеклетки покойной Началовой родился мальчик, стала шоком. Якобы певица пыталась несколько раз забеременеть, сдавала генетический материал. И именно с его помощью уже после смерти Юли, очевидно, и родился мальчик.

Теперь пресса упорно пытается выяснить, кто же был тайной суррогатной матерью, которая якобы выносила плод любви звезды и нижегородского судьи Вячеслава Кудри. Завесу тайны приоткрыла светская львица Алена Кравец.

"За правдивость информации не ручаюсь, но у нас на Рублевке злые языки давно шепчутся, что в роли суррогатной матери якобы могла выступить Анна Исаева – пресс-секретарь и подруга Юли, – рассказала Кравец "Дни.ру". – Мол, именно ей Юля всецело доверяла. И Анна могла пойти на этот шаг в память о подруге".

Действительно, Анна Исаева и Юлия Началова были знакомы и дружили много лет. Все самые важные события в жизни певицы случились на глазах ее пресс-секретаря. Да и дети Исаевой росли вместе с дочерью Началовой Верой Алдониной.

Сама Анна Исаева пока отказывается от любых комментариев на этот счет. Но всезнающая Кравец проболталась о чужих секретах. "Я знаю Исаеву как очень дельного пиарщика, она работала с самыми топовыми артистами, – говорит Алена. – Видная, умная, образованная – очень надеюсь, что странные слухи о том, что именно она стала суррогатной матерью, найдут вскоре реальное подтверждение".

Возможно правду мы узнаем уже на будущей неделе, когда на протяжении трех дней на Первом канале будут показывать биографический фильм о жизни Юлии Началовой, в котором снимались ее родители, дочь, и, конечно, верная Анна Исаева.