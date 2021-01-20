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"Оголтело и огульно": Сафронов обрушился на обозвавшую феминисток страшными Акиньшину

Никас Сафронов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Художник раскритиковал заявление звезды кино и сериалов. Никас Сафронов считает, что Оксана Акиньшина неправа, когда называет феминизм "проблемой некрасивых женщин".
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По словам живописца, феминизм шел и в Америке, и в Европе. Женщины отстаивали свои права, хотели быть равными мужчине. Представительницы прекрасного пола, как считает Никас Сафронов, имеют право выбора. "Она может быть поварихой, она может творческим человеком, работать на заводе", - порассуждал о свободе дам художник.

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Между тем знаменитость не отрицает, что в феминизме бывают перегибы. Движение стало иметь "другие обороты", например, как в деле с продюсером Харви Вайнштейном. Художник считает, что необходимо разобраться в нюансах, прежде чем делать выводы.

Никас Сафронов напомнил, что в борьбе за права женщин участвовали Роза Люксембург и Клара Цеткин – известные политические фигуры, которые не были обделены интеллектом. "Вот так говорить оголтело и огульно, что все женщины дуры или некрасивые, которые феминистки, это неправильно", – обрушился на актрису Оксану Акиньшину Никас Сафронов.

Напомним, накануне 33-летняя Оксана Акиньшина раскритиковала феминисток. Артистка считает, что это движение противоречит природе. Звезда кино и сериалов назвала его "проблемой некрасивых женщин". Акиньшина уверена, что представительницы прекрасного пола слабее мужчин в эмоциональном и физическом плане. Поэтому борьба феминисток заведомо проиграна.

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Автор: 20 января 2021, 10:49 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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