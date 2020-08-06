Коронавирус лишил звезду "Зачарованных" Алиссу Милано здоровья: артистка с аппаратом ИВЛ

Звезда сериала "Зачарованные" переболела коронавирусом. Актриса Алисса Милано рассказала, как чувствовала себя последние несколько месяцев.

По словам артистки, в конце марта она почувствовала недомогание. У звезды сериала "Зачарованные" были все симптомы COVID-19. Алисса Милано потеряла обоняние, аппетит. У знаменитости поднялась высокая температура, дыхание было затруднено, сильно болела голова.

Артистка сдала тест на коронавирус. Результат был отрицательным. Спустя время знаменитость дважды повторила анализ. Итог оставался неизменным – COVID-19 не подтверждался.

Последние четыре месяца были для Алиссы сложными. Инфекция подорвала здоровье Милано: частые головокружения, проблемы с желудком, учащенное сердцебиение, одышка и проблемы с циклом.

На днях звезда сериала "Зачарованные" вновь сдала анализ на антитела к коронавирусной инфекции. "Я переболела COVID-19", – поведала Алисса в личном микроблоге.

Также артистка опубликовала собственный снимок, который, по ее словам, был сделан в начале апреля. Милано запечатлена в постели с маской для неинвазивной вентиляции легких.

Поклонникам артистка напомнила, что коронавирус никуда не исчез. Знаменитость призвала беречь свое здоровье. Алисса Милано собирается сдать плазму для лечения других пациентов с COVID-19.