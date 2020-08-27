Netflix закрыл популярный у россиян сериал

Решение киношники приняли, основываясь на количестве просмотров картины. Аудитория сериала "Видоизмененный углерод" оказалась недостаточно большой. Продюсеры посчитали, что третий сезон не окупится. Производство фантастической картины – слишком дорогое удовольствие.
Сериал "Видоизмененный углерод" основан на одноименной книге писателя Ричарда Моргана. Роман вышел в 2002 году. Шоураннером сериала выступала Лаэта Калогридис. Отметим, что теленовелла была очень хорошо встречена российскими зрителями. В 2018 году картину признали лучшей на портале "КиноПоиск".
Действие теленовеллы разворачивается в 27 веке. Люди будущего победили смерть. Они хранят свое сознание на специальных носителях, а тела рассматривают только как временную оболочку, которую можно поменять при необходимости. Богатые люди имеют возможность жить невероятно долго. Таким образом сформировался целый класс практически бессмертных.
Добавим, ранее компания Netflix объявила о закрытии нескольких своих проектов. Прекращена работа над сериалами "Мне это не нравится" и "Общество". Говоря о причинах прекращения производства, киношники называли последствия пандемии коронавирусной инфекции.
Популярные темы форума
Перемирие с Джунглионой
Почему мужчинам нравятся гулящие???
Анна Семинович никак не может выйти замуж
Асмус- стремная порноактриса
Вопрос к дамам..... Серьозный
Вы бы снялись в фильме для взрослых?
Как влюбить мужчину
Безработица в стране.
Подскажите пожалуйста что мне делать, только без сарказма,у меня очень сложная ситуация.
Смотрели пусть говорят ",отчим изнасиловал своих приёмных девочек