Netflix закрыл популярный у россиян сериал

Американская компания Netflix закрыла сериал "Видоизмененный углерод" после второго сезона. Создание теленовеллы оказалось слишком затратным.

Решение киношники приняли, основываясь на количестве просмотров картины. Аудитория сериала "Видоизмененный углерод" оказалась недостаточно большой. Продюсеры посчитали, что третий сезон не окупится. Производство фантастической картины – слишком дорогое удовольствие.

Сериал "Видоизмененный углерод" основан на одноименной книге писателя Ричарда Моргана. Роман вышел в 2002 году. Шоураннером сериала выступала Лаэта Калогридис. Отметим, что теленовелла была очень хорошо встречена российскими зрителями. В 2018 году картину признали лучшей на портале "КиноПоиск".

Действие теленовеллы разворачивается в 27 веке. Люди будущего победили смерть. Они хранят свое сознание на специальных носителях, а тела рассматривают только как временную оболочку, которую можно поменять при необходимости. Богатые люди имеют возможность жить невероятно долго. Таким образом сформировался целый класс практически бессмертных.

Добавим, ранее компания Netflix объявила о закрытии нескольких своих проектов. Прекращена работа над сериалами "Мне это не нравится" и "Общество". Говоря о причинах прекращения производства, киношники называли последствия пандемии коронавирусной инфекции.