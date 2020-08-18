Звезда сериала "Закон каменных джунглей" Ольга Виниченко расписалась в столичном ЗАГСе

Звезда сериала "Закон каменных джунглей" вышла замуж. Актриса Ольга Виниченко продемонстрировала подвенечный наряд.

Артистка и ее избранник расписались в одном из столичных ЗАГСов. После регистрации Ольга Виниченко и ее новоиспеченный муж отправились в музей-усадьбу "Кусково", что в Москве. В поместье молодожены устроили фотосессию.

Ольга Виниченко выбрала элегантное свадебное платье с открытыми плечами и небольшим шлейфом. Не забыла невеста и о фате.

Об избраннике Виниченко ничего неизвестно. Ольга тщательно скрывает личность возлюбленного.

Отметим, что пышное торжество звезде сериала "Закон каменных джунглей" пришлось отложить до зимы из-за пандемии. Пара планирует устроить банкет в декабре, все будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

"Даже в свадебном платье – кошка)", "Кому то повезло", "Желаю счастья,крепкой любви и долгих лет супружеской жизни❤️!!!", "Оль, какая же ты красивая!!!! Будь счастлива и любима! ❤️❤️❤️", "Аааа, дорогая, я тебя от всей души поздравляю!!!! Будь счастлива (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – поздравили поклонники звезду сериала "Закон каменных джунглей" Ольгу Виниченко.

Как писали "Дни.ру", 17 августа вышла замуж звезда сериала "Кармелита" Юлия Зимина. Имя избранника актриса не назвала и лишь отметила, что он самый замечательный на свете.