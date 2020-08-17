Звезда "Кармелиты" Юлия Зимина вышла замуж

Исполнительница главной роли в сериале "Кармелита" Юлия Зимина опубликовала в своем инстаграм-аккаунте несколько снимков, которые свидетельствуют о состоявшемся бракосочетании. На одном из кадров можно увидеть избранника актрисы, которого она так долго скрывала.
Телеведущая не стала говорить, как зовут ее возлюбленного. Зимина лишь сообщила, что он – самый лучший на свете.
Коллеги и поклонники поздравили Юлию со знаменательным событием. "Пусть ваша семья будет самой счастливой", – пожелала киноэксперт Первого канала Екатерина Мцитуридзе. "Повезло кому-то", – написала актриса Анна Старшенбаум.
Напомним, у Зиминой есть пятилетняя дочь Симона. Правда, кто отец девочки, общественность не знает. Известно, что актриса в разное время встречалась с актерами Владимиром Череповским и Максимом Щеголевым.
С 2010 года Юлия является ведущей программы "Доброе утро" на Первом канале. Она редко снимается в кино, а если появляется в таких проектах, то зачастую исполняет эпизодические роли. В этом году Зимина принимала участие в озвучивании персонажа мультфильма "Кощей. Настоящая история".
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