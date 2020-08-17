Звезда сериала "Желтый глаз тигра" Агния Кузнецова похвасталась снимками со свадьбы

Звезда сериала "Желтый глаз тигра" похвасталась снимками из личного архива. Актриса Агния Кузнецова показала свадебные фото.

Знаменитость замужем за хореографом Максимом Петровым. Скоро Агния Кузнецова и ее избранник отпразднуют пятую годовщину бракосочетания. "Супружество – это не для слабаков, а для отважных и бесстрашных", – призналась звезда сериала "Желтый глаз тигра".

В личном микроблоге знаменитость показала кадры со свадьбы. По словам актрисы, она и ее супруг выглядят покорными. "Чувствуем, дело серьезное", – заметила Агния.

Как сообщает Пятый канал, Петров и Кузнецова поженились 16 сентября 2015 года. В декабре минувшего, 2019 года, артистка впервые стала мамой. Знаменитость подарила супругу сына Андрона.

Напомним, звезда сериала "Желтый глаз тигра" и ее избранник расписывались во Дворце бракосочетаний на ВВЦ. Гостей на торжестве было немного – порядка десяти человек. Среди прочих, поздравить молодых в ЗАГС приехала режиссер Валерия Гай Германика. Именно она познакомила Агнию с Максимом.

После регистрации молодожены и их гости переместились в сад "Эрмитаж". Там актриса и хореограф затеяли вечеринку.

Отметим, что и Кузнецова и Петров ранее не состояли в зарегистрированных отношениях. Известно, что звезда сериала "Желтый глаз тигра" встречалась с актером Леонидом Бичевиным, разрыв с которым был болезненным.