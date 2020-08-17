Звезда сериала "Желтый глаз тигра" Агния Кузнецова похвасталась снимками со свадьбы

Знаменитость замужем за хореографом Максимом Петровым. Скоро Агния Кузнецова и ее избранник отпразднуют пятую годовщину бракосочетания. "Супружество – это не для слабаков, а для отважных и бесстрашных", – призналась звезда сериала "Желтый глаз тигра".
В личном микроблоге знаменитость показала кадры со свадьбы. По словам актрисы, она и ее супруг выглядят покорными. "Чувствуем, дело серьезное", – заметила Агния.
Как сообщает Пятый канал, Петров и Кузнецова поженились 16 сентября 2015 года. В декабре минувшего, 2019 года, артистка впервые стала мамой. Знаменитость подарила супругу сына Андрона.
Напомним, звезда сериала "Желтый глаз тигра" и ее избранник расписывались во Дворце бракосочетаний на ВВЦ. Гостей на торжестве было немного – порядка десяти человек. Среди прочих, поздравить молодых в ЗАГС приехала режиссер Валерия Гай Германика. Именно она познакомила Агнию с Максимом.
После регистрации молодожены и их гости переместились в сад "Эрмитаж". Там актриса и хореограф затеяли вечеринку.
Отметим, что и Кузнецова и Петров ранее не состояли в зарегистрированных отношениях. Известно, что звезда сериала "Желтый глаз тигра" встречалась с актером Леонидом Бичевиным, разрыв с которым был болезненным.
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