Пережившая смерть маленького сына звезда сериала "Склифосовский" Ольга Павловец рассказала о личной жизни

Первым супругом артистки был коллега по цеху Дмитрий Щербина. Знаменитости познакомились на съемках сериала. В 2005 году Ольга Павловец подарила избраннику сына Прохора. Появление малыша не укрепило брак артистов – Дмитрий и Ольга оформили развод.
В 2009 году в жизни звезды сериала "Склифосовский" произошла трагедия. Прохор, которому было всего четыре, утонул во время отдыха с бабушкой.
После смерти первенца артистка долгое время не могла прийти в себя. Вернуться к жизни Ольге Павловец помог актер Иван Шибанов. В 2010 году он стал вторым мужем звезды "Склифосовского". В этих отношениях у знаменитости появился сын Макар. Через несколько лет после свадьбы Ольга и Иван решили расстаться.
Три года назад актриса родила сына Андрея. Имя отца мальчика знаменитость тщательно скрывает. По ее словам, экс-возлюбленный не интересуется жизнью маленького Андрюши. Связь с отпрыском мужчина не поддерживает.
Между тем Макар часто видит папу. Иван Шибанов о наследнике не забывает. Артист смог наладить дружеские отношения и с Ольгой.
О том, как складывается личная жизнь, актриса сериала "Склифосовский" предпочитает не говорить. Между тем звезда не скрывает, что всегда держит сердце открытым для чувств. "Сыновья – мои любимые мужчины", – сказала Павловец.
Пандемия коронавирусной инфекции и режим самоизоляции позволили Ольге ненадолго забыть о работе и насладиться ролью матери. Дома с детьми знаменитость чувствовала себя комфортно.
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