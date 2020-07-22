Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей

"Муж всю жизнь имел второй дом и второго ребенка": Немоляева рассказала о семейной драме
Белоруссию готовят к масштабным фальсификациям на выборах: Никто не поверит
Молодая жена Макаревича впервые показала совместное фото
Жестоко избитая звезда "Дома-2" попала в больницу: шокирующие фото
партнеры
Среда
22 июля
Лента новостей
14:24
Состояние смертельно больной Екатерины Волковой изменилось
14:22
В Анапе камеры сняли на видео котенка-грабителя
14:12
Невестка разделась на камеру в спа-салоне Пугачевой
14:01
"Красавцы!": Галкин восхитился детьми-модниками (видео)
14:00
Что случилось с незахороненным прахом Майи Плисецкой
13:50
Мишустин отчитался перед Думой о работе правительства
13:39
На юго-востоке Москвы машина влетела в пешеходов: есть пострадавшие
13:39
Дженсен Эклс показал последний снимок со съемок "Сверхъестественного": Все написано на наших лицах
13:26
В Киеве перекрыли станцию метро
13:24
"Пора худеть!": ведущую Первого канала сравнили с баржей
13:22
52-летняя Алика Смехова показала фигуру в купальнике
13:16
Заявлено о большом интервью онкобольной Заворотнюк на ТВ
13:04
Audi A5: спорткупе опять
12:59
Пережившая смерть маленького сына звезда сериала "Склифосовский" Ольга Павловец рассказала о личной жизни
12:58
Известный телеведущий признался в изменах супруге: Чувствовал себя паршиво
12:54
Сябитова выдала 28-летнюю дочь замуж
12:45
Бледанс набросилась на известного артиста за слова об "адской жизни" родителей особенных детей
12:45
В московский суд поступило дело Ефремова
12:22
Зеленский раскрыл детали разговора с захватившим автобус в Луцке
12:17
Беременная Саша Черно из "Дома-2" призналась в употреблении алкоголя
12:15
Глафира Тарханова резко ответила на слова о пятой беременности
12:15
Россиянам вернут до 15 тысяч рублей за отдых на отечественных курортах
11:51
"Зажимает спину и темнеет в глазах": 30-летний Полунин рассказал о выходе на пенсию
11:49
Прилучный впервые отреагировал на травлю после известия о романе с Карпович
11:48
Анна Хилькевич решила радикальным образом изменить свою жизнь: Влюбилась
11:47
Мишустин назвал сроки появления вакцины от коронавируса в России
11:35
"Огромный труд": 66-летняя Проклова показала подтянутое тело в купальнике
11:28
Школьные фобии: что мучает ребенка
11:22
Седокова ответила на вопрос о свадьбе с Тиммой
10:59
Ширвиндт опроверг новые данные об увольнении Добронравова из Театра сатиры: Это глупости
10:46
Коронавирус в России: за сутки выявлено 5 862 инфицированных
10:44
Отощавшая Наталия Орейро привела поклонников в ужас
10:21
Известный модельер раскрыл настоящую причину резкого похудения Лолиты
10:13
Сын плюнул в лицо пьяному Бари Алибасову
10:11
Плющенко набросился на Рудковскую: Готовь и убирай сама!
10:03
Куценко показал фото 40-летней давности: Парень – огонь
09:55
Смерч в Сочи попал на видео
09:40
На сколько в России с 1 августа подорожает газ
09:34
"Никто не должен знать, чего мне это стоит!": Повалий рассказала о невыносимой боли
09:27
Дочь-фигуристка Этери Тутберидзе получила серьезную травму
08:53
Магический обряд и приворотное зелье: как Карпович подчинила себе Прилучного
08:46
"Девочка выросла": россияне обсуждают перевоплощение Арзамасовой
08:37
Юрий Антонов не выходит на связь после операции
08:12
Исхудал донельзя: звезды молятся о здоровье прооперированного Буйнова
06:48
Мошенники похитили у российской актрисы Алисы Рыжовой крупную сумму
04:31
Внук Ельцина пополнил свой список возлюбленных-актрис
03:28
Коронавирус: последние новости на сегодня, 22 июля 2020 года
02:35
Популярного ведущего новостей обвинили в изнасиловании
00:19
Принца Гарри обвиняют в незаконном распоряжении чужими финансами
21:55
Захватившего в Луцке заложников мужчину обезвредил спецназ
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Как интернет добил режим Лукашенко: пропаганда на ТВ уже не работает
Лукашенко предупредил о вероятности госпереворота в Белоруссии
Эксперт назвал единственный шанс Лукашенко выиграть выборы
"Он не преступник": актер Мищенко оправдал поступок Ефремова
Лукашенко о порассуждал о другой жизни белорусов: Нас запрягали бы в телегу и погоняли кнутом
Украинцы "присвоили" Иисуса Христа
Сериалы
Пережившая смерть маленького сына звезда сериала

Пережившая смерть маленького сына звезда сериала "Склифосовский" Ольга Павловец рассказала о личной жизни

Ольга Павловец. Кадр из сериала "Склифосовский (4 сезон)" (2014-2015)
Звезда сериала "Склифосовский" раскрыла подробности личной жизни. Ольга Павловец призналась, что ее младший сын растет без внимания отца.
прочитано 1281 раз

Первым супругом артистки был коллега по цеху Дмитрий Щербина. Знаменитости познакомились на съемках сериала. В 2005 году Ольга Павловец подарила избраннику сына Прохора. Появление малыша не укрепило брак артистов – Дмитрий и Ольга оформили развод.

ПО ТЕМЕ

"Настоящая любовь оказывается совсем рядом": Аверин вновь сошелся с актрисой из сериала "Склифосовский"

Сменившую имидж Марию Куликову не узнали поклонники

В 2009 году в жизни звезды сериала "Склифосовский" произошла трагедия. Прохор, которому было всего четыре, утонул во время отдыха с бабушкой.

После смерти первенца артистка долгое время не могла прийти в себя. Вернуться к жизни Ольге Павловец помог актер Иван Шибанов. В 2010 году он стал вторым мужем звезды "Склифосовского". В этих отношениях у знаменитости появился сын Макар. Через несколько лет после свадьбы Ольга и Иван решили расстаться.

Три года назад актриса родила сына Андрея. Имя отца мальчика знаменитость тщательно скрывает. По ее словам, экс-возлюбленный не интересуется жизнью маленького Андрюши. Связь с отпрыском мужчина не поддерживает.

Между тем Макар часто видит папу. Иван Шибанов о наследнике не забывает. Артист смог наладить дружеские отношения и с Ольгой.

О том, как складывается личная жизнь, актриса сериала "Склифосовский" предпочитает не говорить. Между тем звезда не скрывает, что всегда держит сердце открытым для чувств. "Сыновья – мои любимые мужчины", – сказала Павловец.

Пандемия коронавирусной инфекции и режим самоизоляции позволили Ольге ненадолго забыть о работе и насладиться ролью матери. Дома с детьми знаменитость чувствовала себя комфортно.

Автор: 22 июля 2020, 12:59 Источник: "Московский Комсомолец" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Эксперт назвал единственный шанс Лукашенко выиграть выборы
Лукашенко о порассуждал о другой жизни белорусов: Нас запрягали бы в телегу и погоняли кнутом
В Киеве пообещали окончательно украинизировать русских
Лукашенко призвал народ сохранить независимость "клочка земли"

Шоу-бизнес

Состояние смертельно больной Екатерины Волковой изменилось
Невестка разделась на камеру в спа-салоне Пугачевой
Что случилось с незахороненным прахом Майи Плисецкой
"Пора худеть!": ведущую Первого канала сравнили с баржей

Проишествия

Захват заложников в украинском Луцке: все подробности
Стало известно о попытке побега Соколова из России после жестокого убийства
Вскрылись шокирующие данные отношений Соколова и Ещенко
Сломала шею и впала в кому: известная певица разбилась в страшной аварии

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Шоу-бизнес

Известный телеведущий признался в изменах супруге: Чувствовал себя паршиво

Артист развелся после 17 лет отношений
Шоу-бизнес

Невестка разделась на камеру в спа-салоне Пугачевой

Девушка продемонстрировала соблазнительное тело
Сериалы

Пережившая смерть маленького сына звезда сериала "Склифосовский" Ольга Павловец рассказала о личной жизни

Знаменитость дружит с бывшим мужем
Сериалы

Дженсен Эклс показал последний снимок со съемок "Сверхъестественного": Все написано на наших лицах

Актер мечтает вернуться на площадку проекта

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 22 июля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 21 июля 2020 года
Совет на выходные 18-19 июля 2020 года
Гороскоп на выходные, 18-19 июля 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Известие о смерти коллеги шокировало Медведеву
Фигуристка Бережная об отношениях с отцом своих детей: Не приехал на день рождения дочери
Как Алина Загитова заработала миллион долларов за год
От Родниной требуют извинений за нелестное высказывание об умершем Нурмагомедове

Регионы

Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+