Пережившая смерть маленького сына звезда сериала "Склифосовский" Ольга Павловец рассказала о личной жизни

Звезда сериала "Склифосовский" раскрыла подробности личной жизни. Ольга Павловец призналась, что ее младший сын растет без внимания отца.

Первым супругом артистки был коллега по цеху Дмитрий Щербина. Знаменитости познакомились на съемках сериала. В 2005 году Ольга Павловец подарила избраннику сына Прохора. Появление малыша не укрепило брак артистов – Дмитрий и Ольга оформили развод.

В 2009 году в жизни звезды сериала "Склифосовский" произошла трагедия. Прохор, которому было всего четыре, утонул во время отдыха с бабушкой.

После смерти первенца артистка долгое время не могла прийти в себя. Вернуться к жизни Ольге Павловец помог актер Иван Шибанов. В 2010 году он стал вторым мужем звезды "Склифосовского". В этих отношениях у знаменитости появился сын Макар. Через несколько лет после свадьбы Ольга и Иван решили расстаться.

Три года назад актриса родила сына Андрея. Имя отца мальчика знаменитость тщательно скрывает. По ее словам, экс-возлюбленный не интересуется жизнью маленького Андрюши. Связь с отпрыском мужчина не поддерживает.

Между тем Макар часто видит папу. Иван Шибанов о наследнике не забывает. Артист смог наладить дружеские отношения и с Ольгой.

О том, как складывается личная жизнь, актриса сериала "Склифосовский" предпочитает не говорить. Между тем звезда не скрывает, что всегда держит сердце открытым для чувств. "Сыновья – мои любимые мужчины", – сказала Павловец.

Пандемия коронавирусной инфекции и режим самоизоляции позволили Ольге ненадолго забыть о работе и насладиться ролью матери. Дома с детьми знаменитость чувствовала себя комфортно.