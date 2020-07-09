Машкова стыдилась сниматься в сериале "Не родись красивой" из-за отца

Телевизионное шоу вышло на экраны 15 лет назад. Тогда актриса училась в Театральном институте имени Бориса Щукина. Этот сериал стал ее первой серьезной работой. Правда, в то время она чувствовала себя неуютно, так как думала, что сниматься в "мыльных операх" несолидно.
Тем более перед глазами был пример отца – Владимира Машкова. "Стыдилась, что папа такой большой артист, а я в серике снимаюсь (Орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – отметила звезда.
Правда, что примечательно, после работы в "Не родись красивой" актриса была более узнаваема, чем ее звездный родитель. Съемки в сериале подарили девушке не только бесценный опыт, но и первые серьезные отношения.
На площадке Мария Машкова познакомилась с будущим супругом Артемом Семакиным. В телешоу парень исполнил роль лучшего друга Кати Пушкаревой. Ради молоденькой актрисы он даже оставил жену и дочь. Правда, и этот союз вскоре распался.
Сейчас артистка замужем за бизнесменом Александром Слободяником. У супругов подрастают две девочки – Стефания и Саша. Несколько лет назад семья переехала в Америку, и Мария Машкова очень скучает по Родине – в России она бывает лишь по делам.
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