Звезду сериала "Ментовские войны" Александра Устюгова не узнали в платье и чулках

Звезда сериала "Ментовские войны" удивила поклонников необычным образом. Александр Устюгов перевоплотился в харизматичную даму.

Как оказалось яркий образ актер примерил еще в 2006 году. Артист играл роль Кати в спектакле "Дед мороз-мерзавец" на сцене Театра "Ателье".

Собственное архивное фото, сделанное в момент выступления, Александр Устюгов опубликовал в личном микроблоге. В кадре он облачен в красное платье с пайетками и черные чулки в сеточку. Голову знаменитости венчает парик. Образ артиста дополняют экстравагантные украшения – длинные серьги и чокер.

Многим поклонникам снимок пришелся по вкусу. Интернет-пользователи признались, что не сразу узнали любимца под слоем грима.

"Круть. Тебе идет😂 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Вообще то у меня а планах было еще поспать, но после таковааа🤔🤣", "Для завершения образа не хватает красного маникюрчика🤭", "Только по носу и узнала. Здорово загремировался! Интересно, каким голосом говорил?😂", "Саша,а на каблуках долго учились ходить? Красиво шли, походка супер, от бедра!🔥", И чулки в сеточку! Саша, вы просто🔥🔥,нет слов", – комментировали снимок интернет-обыватели.

Напомним, на днях в Санкт-Петербурге стартовали съемки сериала "Метод Михайлова". Главную роль в проекте телеканала НТВ исполняет Александр Устюгов. Картина расскажет о талантливом докторе Максиме Михайлове. Хирург волею судеб возвращается в родной город. Герой устраиваться в местную больницу, где ему не все рады. Персонаж Устюгова спасает жизни пациентов довольно необычными методами, что не нравится его коллегам.