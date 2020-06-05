Изуродованная пластикой звезда "Твин Пикс" Лара Флинн Бойл впервые за долгое время попалась папарацци

В американской дреме режиссера Дэвида Линча и сценариста Марка Фроста Лара Флинн Бойл сыграла Донну Хейворд, подругу убитой Лоры Палмер, чья смерть послужила завязкой для сюжета.
"Твин Пикс" подарил Ларе невероятный успех. У красавицы артистки появилась целая армия поклонников. Подростки начала 90-х мечтали походить на Флинн Бойл. Между тем сама артистка очень комплексовала из-за собственной внешности.
В 30 лет звезда драматического серила начала активно посещать различных косметологов. С помощью эстетической медицины Лара Флинн Бойл, как ей казалось, усовершенствовала свой внешний вид. Позже знаменитость сделала несколько пластических операций.
Режиссеры больше не хотели работать с изуродованной пластикой звездой "Твин Пикс". Из-за частых косметологических процедур и хирургических вмешательств лицо артистки превратилось в маску, которая не может передавать эмоции.
Последняя киноработа Лары на данный момент датируется 2014 годом. С тех пор артистка нигде не снималась. До 2017-го она активно ходила на публичные мероприятия, где позировала фотографам. Каждый такой выход в свет сопровождался массой критических материалов в прессе. Светские хроникеры не уставали обсуждать трансформацию Флинн Бойл.
В какой-то момент звезде сериала "Твин Пикс" надоело муссирование ее имени в СМИ. Актриса перестала появляться на открытых вечеринках.
Долгое время о судьбе Лары Флинн Бойл ничего не было известно. Однако на днях папарацци поймали актрису во время прогулки с собакой. Лара не появлялась на публике целых два года. В последний раз репортеры видели звезду "Твин Пикс" в 2018 году. Тогда актриса распивала алкоголь в собственной машине.
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