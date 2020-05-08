Звезда фильма "Один дома" согласилась на роль ради интимного момента с престарелой актрисой

Звезда культового фильма "Один дома" вновь появится на экранах. Маколей Калкин снимется в сериале "Американская история ужасов".

По словам автора теленовеллы Райана Мерфи, уговаривать артиста ему не пришлось. Маколей Калкин не вчитывался в контракт. Он подписал документ сразу как узнал, что ему предстоит исполнить необычную роль.

Звезду фильма "Один дома" ждет участие в сцене секса с пожилой актрисой Кэти Бейтс. Будущей партнерше Калкина скоро исполнится 72 года.

Райана Мерфи подчеркнул, что Маколей Калкин единственный, кому он позволил прочитать сценарий нового сезона. Обычно шоураннер не позволяет артистам знакомиться с сюжетом до утверждения.

Отметим, что артист от предложения Мерфи в восторге. "Похоже, это роль, для которой я был рожден", – сказала звезда ленты "Один дома".

Отметим, что Маколей Калкин долгое время сидел без работы. У актера были проблемы с алкоголем и наркотиками. В Сети то и дело появлялись снимки, на которых звезда картины "Один дома" выглядит нездорово. Более того, ходили слухи, что знаменитость пыталась покончить с собой после разрыва с актрисой Милой Кунис. Со временем знаменитость смогла взять себя в руки. Актер завязал с вредными привычками, занялся образованием и стал активным пользователем соцсетей.